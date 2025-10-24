Ha llegado el fin de semana y Farmacia Guadalajara sigue con las mejores ofertas para que gastes menos y compres más este viernes 24 de octubre, con el 30% de descuento en shampoo y otros productos de belleza que aquí te diremos cuáles son.

Las ofertas del 30% de descuento en shampoo y otros productos se aplica en algunas marcas seleccionadas de la tienda. A continuación, te decimos cuáles son. No esperes más y ahorra en Farmacia Guadalajara.

30% de descuento hoy en Farmacia Guadalajara

INDIO PÁPAGO

Pack Del Indio Pápago Shampoo Biotina Ácido Hialurónico de 1.1 litro y Jabón Herbal con Leche de Burra, 2 piezas por 75.50 pesos

Pack Del Indio Pápago Shampoo Ácido Glicólico de 1.1 litro y un Jabón Herbal con Avena y Miel, 2 piezas por 75.50 pesos

Pack Del Indio Pápago 1 Shampoo Herbal Bergamota de 1.1 litro y un Jabón Herbal con Concha Nácar, 2 piezas por 68.50 pesos

Crema Facial y Corporal Del Indio Pápago Tepezcohuite + Ácido Hialurónico Uso de Día, 120 gramos por 62.50 pesos

Crema Facial y Corporal Del Indio Pápago Tepezcohuite + Ácido Hialurónico Uso de Noche, 120 g por 62.50 pesos

Pack Shampoo Minoxidil Del Indio Pápago más Jabón Herbal con Minoxidil Dermolimpiador Neutro, 2 piezas por 75.50 pesos

NUVEL

Crema Humectante Nuvel Protección Intensa con Miel y Avena, 750 mililitros por 24.50 pesos

Crema Corporal Nuvel Protección Intensa con Antioxidantes, 750 ml por 24.50 pesos

Crema Corporal Nuvel Protección Intensa con Extracto de Arándanos, 750 ml por 24.50 pesos

Desmaquillante Nuvel Bifásico para Rostro y Ojos, 125 ml por 24.50 pesos

Crema Facial y Corporal Nuvel Aclarado Ideal con Concha Nácar, 600 gramos por 31 pesos

Spray Fijador Nuvel Súper Fijación Control y Definición, 250 mililitros por 25 pesos

Antes de realizar tus compras, toma en cuenta lo siguiente:

Recuerda que la vigencia de estas promociones en Farmacia Guadalajara es del 15 al 31 de octubre. Los precios, condiciones y características son válidos, excepto por errores de impresión. Cabe resaltar que estos precios y promociones son exclusivos en línea, y la disponibilidad está sujeta a existencias en sucursales.

