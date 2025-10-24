Viernes, 24 de Octubre 2025

Aprovecha HOY el 30% de descuento en shampoo y más en Farmacia Guadalajara

Grandes ofertas hoy en Farmacia Guadalajara; conoce cuáles son los shampoo y otros productos con el 30% de descuento

Por: Anel Solis

Aprovecha los grandes descuentos del 30% hoy en Farmacia Guadalajara en productos como shampoo y más. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Ha llegado el fin de semana y Farmacia Guadalajara sigue con las mejores ofertas para que gastes menos y compres más este viernes 24 de octubre, con el 30% de descuento en shampoo y otros productos de belleza que aquí te diremos cuáles son.

Las ofertas del 30% de descuento en shampoo  y otros productos se aplica en algunas marcas seleccionadas de la tienda. A continuación, te decimos cuáles son. No esperes más y ahorra en Farmacia Guadalajara.

30% de descuento hoy en Farmacia Guadalajara

INDIO PÁPAGO

  • Pack Del Indio Pápago Shampoo Biotina Ácido Hialurónico de 1.1 litro y Jabón Herbal con Leche de Burra, 2 piezas por 75.50 pesos
  • Pack Del Indio Pápago Shampoo Ácido Glicólico de 1.1 litro y un Jabón Herbal con Avena y Miel, 2 piezas por 75.50 pesos
  • Pack Del Indio Pápago 1 Shampoo Herbal Bergamota de 1.1 litro y un Jabón Herbal con Concha Nácar, 2 piezas por 68.50 pesos

  • Crema Facial y Corporal Del Indio Pápago Tepezcohuite + Ácido Hialurónico Uso de Día, 120 gramos por 62.50 pesos
  • Crema Facial y Corporal Del Indio Pápago Tepezcohuite + Ácido Hialurónico Uso de Noche, 120 g por 62.50 pesos
  • Pack Shampoo Minoxidil Del Indio Pápago más Jabón Herbal con Minoxidil Dermolimpiador Neutro, 2 piezas por 75.50 pesos

NUVEL

  • Crema Humectante Nuvel Protección Intensa con Miel y Avena, 750 mililitros por 24.50 pesos
  • Crema Corporal Nuvel Protección Intensa con Antioxidantes, 750 ml por 24.50 pesos
  • Crema Corporal Nuvel Protección Intensa con Extracto de Arándanos, 750 ml por 24.50 pesos
  • Desmaquillante Nuvel Bifásico para Rostro y Ojos, 125 ml por 24.50 pesos

  • Crema Facial y Corporal Nuvel Aclarado Ideal con Concha Nácar, 600 gramos por 31 pesos
  • Spray Fijador Nuvel Súper Fijación Control y Definición, 250 mililitros por 25 pesos

Antes de realizar tus compras, toma en cuenta lo siguiente:

  1. Recuerda que la vigencia de estas promociones en Farmacia Guadalajara es del 15 al 31 de octubre.
  2. Los precios, condiciones y características son válidos, excepto por errores de impresión.
  3. Cabe resaltar que estos precios y promociones son exclusivos en línea, y la disponibilidad está sujeta a existencias en sucursales.

Para más información sobre ofertas y promociones en Farmacia Guadalajara, ingresa aquí.

