SAT: ¿Cuánto dinero puedes tener guardado en tu tarjeta de débito?

Las tarjetas de débito son una herramienta clave para la organización financiera de miles de personas en México, pues con ellas, los usuarios pueden guardar su dinero y realizar operaciones bancarias. No obstante, existe una duda frecuente entre los usuarios respecto a si existe un monto máximo permitido para tener ahorrado en este tipo de cuentas y qué implicaciones puede tener ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Cuál es la suma límite que puedo tener ahorrada en mi tarjeta de débito?

El SAT no establece un límite de dinero que una persona puede tener almacenado en una tarjeta de débito en general, sin embargo, el servicio sí pone atención a los depósitos en efectivo que igualen o superen la suma de 15 mil pesos. En estos casos, el banco puede informar a la dependencia sobre el movimiento y esta pedirá una justificación de los fondos, con el objetivo de descartar posible evasión de impuestos.

Las instituciones financieras están obligadas a otorgar datos adicionales sobre este tipo de depósitos si el SAT lo requiere.

¿Qué enciende las alarmas del SAT?

El SAT presta atención a las tarjetas o cuentas asociadas que generan ganancias, por ejemplo, rendimientos o intereses de una cuenta de ahorro.

Otro foco de atención es la recepción de depósitos o transferencias que no correspondan a la actividad declarada por el contribuyente. En estos casos se incluye recibir pagos por la venta de algún producto o servicio.

De este modo, mientras el origen del dinero esté justificado y declarado con claridad, el SAT no solicitará el pago de impuestos por el monto de tu tarjeta de débito.

Para evitar problemas con el SAT, es recomendable que las personas que hagan actividades extras para generar más dinero, como la venta de productos fuera del trabajo formal, reporten su actividad económica ante la institución.

También es aconsejable monitorear los depósitos en efectivo, buscando que la cifra no supere los 15 mil pesos por mes y justificando el origen del dinero.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB