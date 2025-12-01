Lunes, 01 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Pensión Bienestar: Calendario de registro COMPLETO de diciembre 2025

El registro de nuevos beneficiarios a la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar se llevará a cabo de forma escalonada

Por: El Informador

El registro a la Pensión Bienestar se lleva a cabo de forma presencial en los módulos del Bienestar distribuidos en la República Mexicana. ESPECIAL

El registro a la Pensión Bienestar se lleva a cabo de forma presencial en los módulos del Bienestar distribuidos en la República Mexicana. ESPECIAL

Durante la conferencia matutina presidencial de este lunes 1 de diciembre, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer que durante este mes se encuentra habilitado el registro para sumar nuevos beneficiarios a la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

Estos programas sociales, impulsados por el Gobierno Federal, tienen el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas en edad avanzada en México, otorgándoles un estímulo económico bimestral.

Te puede interesar: Pensión Bienestar: ¿Habrá un aumento en el monto de los pagos para 2026?

Calendario de registro Pensión Bienestar diciembre 2025

De acuerdo con el anuncio de la funcionaria, el registro de nuevos beneficiarios se llevará a cabo desde este lunes 1 de diciembre hasta el próximo sábado 13 de diciembre.

El proceso se llevará a cabo de forma escalonada, considerando un calendario de registro conforme a la inicial del primer apellido de la persona:

Lunes 1 y 8 de diciembre - A, B, C

Martes 2 y 9 de diciembre - D, E, F, G, H

Miércoles 3 y 10 de diciembre - I, J, K, L, M

Jueves 4 y 11 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 5 y 12 de diciembre: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábados 6 y 13 de diciembre: Todas las letras

Calendario de registro Pensión Bienestar diciembre 2025. ESPECIAL 
Calendario de registro Pensión Bienestar diciembre 2025. ESPECIAL 

Revisa: SAT: ¿Cuánto dinero puedes tener guardado en tu tarjeta de débito?

¿Cómo es el registro a la Pensión Bienestar?

El registro se lleva a cabo de forma presencial en los módulos del Bienestar distribuidos en la República Mexicana, cuyas ubicaciones pueden consultarse directamente en la página web oficial de la Secretaría del Bienestar: https://www.gob.mx/bienestar. El horario de estos módulos es de 10:00 a 16:00 horas.

Las personas que tengan alguna dificultad para acudir presencialmente al registro podrán solicitar una visita domiciliaria comunicándose directamente a la Línea del Bienestar.

Los interesados deberán cumplir con los requisitos y presentar los documentos necesarios:

Requisitos de la Pensión Bienestar

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores:

  • Tener 65 años cumplidos.
  • Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización. 
  • Residir en la República Mexicana.

Pensión Mujeres Bienestar

  • Tener entre 60 y 64 años de edad.
  • Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.
  • Residir en la República Mexicana.

No te pierdas: Beca Rita Cetina y Benito Juárez: Calendario de pagos diciembre 2025, ¡oficial!

¿Qué documentos se necesitan para el registro de la Pensión Bienestar en diciembre 2025?

  • Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial Inapam o carta de identidad)
  • CURP de impresión reciente
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar?

Durante el 2025, la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un pago de 6 mil 200 pesos cada dos meses, mientras que el de la Pensión Mujeres Bienestar es de 3 mil pesos.

Lee también: ¿Habrá días sin clases en diciembre antes de las vacaciones?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones