Pensión Bienestar: Calendario de registro COMPLETO de diciembre 2025

Durante la conferencia matutina presidencial de este lunes 1 de diciembre, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer que durante este mes se encuentra habilitado el registro para sumar nuevos beneficiarios a la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

Estos programas sociales, impulsados por el Gobierno Federal, tienen el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas en edad avanzada en México, otorgándoles un estímulo económico bimestral.

Calendario de registro Pensión Bienestar diciembre 2025

De acuerdo con el anuncio de la funcionaria, el registro de nuevos beneficiarios se llevará a cabo desde este lunes 1 de diciembre hasta el próximo sábado 13 de diciembre.

El proceso se llevará a cabo de forma escalonada, considerando un calendario de registro conforme a la inicial del primer apellido de la persona:

Lunes 1 y 8 de diciembre - A, B, C

Martes 2 y 9 de diciembre - D, E, F, G, H

Miércoles 3 y 10 de diciembre - I, J, K, L, M

Jueves 4 y 11 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 5 y 12 de diciembre: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábados 6 y 13 de diciembre: Todas las letras

¿Cómo es el registro a la Pensión Bienestar?

El registro se lleva a cabo de forma presencial en los módulos del Bienestar distribuidos en la República Mexicana, cuyas ubicaciones pueden consultarse directamente en la página web oficial de la Secretaría del Bienestar: https://www.gob.mx/bienestar . El horario de estos módulos es de 10:00 a 16:00 horas.

Las personas que tengan alguna dificultad para acudir presencialmente al registro podrán solicitar una visita domiciliaria comunicándose directamente a la Línea del Bienestar.

Los interesados deberán cumplir con los requisitos y presentar los documentos necesarios:

Requisitos de la Pensión Bienestar

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores:

Tener 65 años cumplidos.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

Pensión Mujeres Bienestar

Tener entre 60 y 64 años de edad.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

¿Qué documentos se necesitan para el registro de la Pensión Bienestar en diciembre 2025?

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial Inapam o carta de identidad)

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto (celular y de casa)

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar?

Durante el 2025, la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un pago de 6 mil 200 pesos cada dos meses, mientras que el de la Pensión Mujeres Bienestar es de 3 mil pesos.

