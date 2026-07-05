Beca Rita Cetina para Primaria: qué revisar al recibir la tarjeta del Banco del Bienestar

La entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar para las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina a nivel primaria avanza conforme al calendario establecido. Ante este proceso, la Coordinación Nacional de Becas solicita a los padres y tutores verificar detalladamente los elementos del paquete al momento de recibir el medio de pago.

Este programa social del Gobierno de México busca apoyar la economía de los hogares y fomentar la permanencia escolar de los menores. El esquema otorgará un monto de 2 mil 500 pesos anuales por cada estudiante inscrito en escuelas públicas, fondos que se depositarán en agosto para la adquisición de uniformes y útiles escolares.

Para garantizar el acceso a estos recursos, las autoridades emitieron lineamientos específicos durante la entrega de los plásticos. La indicación principal establece que, una vez que el servidor entregue el documento, el tutor debe permanecer en el módulo de atención hasta concluir la revisión de los datos.

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¿Qué revisar de la tarjeta de pagos de la Beca Rita Cetina?

El procedimiento de seguridad inicia con la inspección física del empaque entregado por el personal. El beneficiario tiene la responsabilidad de confirmar que el sobre se encuentre completamente cerrado, sin presentar alteraciones, rasgaduras o señales de manipulación previa.

Una vez confirmada la integridad del empaque, la persona debe abrirlo en ese mismo sitio. Al extraer el documento, es necesario leer con atención la información impresa para constatar que el nombre y los datos correspondan exactamente al titular que gestionó el registro en el programa.

El siguiente paso consiste en cotejar la numeración del instrumento bancario. Los dígitos grabados en el plástico deben ser idénticos a los números de identificación que aparecen impresos en la parte exterior del sobre, lo cual asegura que la cuenta asignada es la correcta.

Si durante esta revisión se detecta alguna inconsistencia, diferencia en los números o errores en el nombre, el tutor debe notificar la situación de inmediato. El reporte debe hacerse ante los servidores presentes en la sede para que gestionen la corrección correspondiente.

Protección de datos y uso del NIP

Dentro del sobre cerrado se incluye un Número de Identificación Personal (NIP) de carácter provisional. Las autoridades subrayan que este código es confidencial, por lo que se prohíbe compartirlo con terceros, incluyendo al personal del módulo, para prevenir cualquier tipo de fraude.

Para incrementar la seguridad de la cuenta bancaria, se sugiere modificar este código de acceso en los cajeros automáticos. La recomendación oficial indica que el cambio de NIP debe efectuarse, de preferencia, después de que la familia reciba el primer depósito del apoyo gubernamental.

La aplicación de estas medidas preventivas facilita el cobro de los fondos destinados a la educación básica. Al seguir el protocolo de verificación, los beneficiarios aseguran la operatividad de su cuenta y evitan contratiempos administrativos durante el ciclo escolar que está por comenzar.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB