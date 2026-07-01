Chivas presenta a Nike como su nuevo patrocinador deportivo

Una nueva era ha comenzado para el Club Deportivo Guadalajara. Después de meses siendo un secreto a voces, este miércoles por fin Chivas hizo oficial su alianza con Nike, y a partir del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, será la marca encargada de vestir a todas las categorías de la institución rojiblanca.

El acuerdo contempla el suministro de uniformes y equipamiento para el equipo varonil, Chivas Femenil, las fuerzas básicas, Chivas Sports y todo el cuerpo técnico del club, consolidando una relación que busca fortalecer la identidad y el crecimiento deportivo de una de las instituciones más importantes del futbol mexicano .

X / @Chivas

El debut de Nike con Chivas

El debut oficial de la nueva indumentaria será el próximo 18 de julio, cuando el Rebaño haga su estreno en el torneo y reciba al Toluca en el Estadio AKRON, dentro de la Jornada 1. Ese encuentro marcará el inicio de la nueva etapa, tanto dentro como fuera de la cancha, con una imagen renovada para el conjunto tapatío.

A través de un comunicado, el Guadalajara destacó que esta alianza representa mucho más que un cambio de patrocinador. La institución señaló que la unión con Nike refleja una visión compartida enfocada en el desarrollo del deporte y en la creación de nuevas oportunidades para sus atletas.

Asimismo, Amaury Vergara, presidente de las Chivas, indicó que esta alianza representa un paso importante en la evolución de la institución tapatía, ya que se busca fortalecer el vínculo con los aficionados y continuar inspirando a las generaciones que se identifican con el Rebaño.

"Nike aporta una visión global sustentada en la innovación y el servicio al atleta, y juntos compartimos una visión de futuro sin perder de vista la identidad que nos define como institución. Estamos enfocados en fortalecer ese vínculo con nuestros millones de aficionados y seguir inspirando a nuevas generaciones que se ven reflejadas en Chivas de Guadalajara y en su legado", comentó Vergara.

Por su parte, Camilo Andrade, VP/GM de Nike Football dijo que: "Chivas ocupa un lugar único en la cultura del futbol, definido por su rica historia, su identidad y el vínculo que ha construido con generaciones de aficionados. Esta alianza representa el compromiso a largo plazo de Nike con el futbol en América Latina y una visión compartida para construir sobre ese legado mientras damos forma a lo que viene".

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FF