Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, compartió en redes sociales que Estados Unidos ha decidido no extender la vigencia del tratado comercial que tiene con México y Canadá (T-MEC).

Si bien el país del norte, a través de Jameson Greer, ministro de Comercio, ha dejado claro que seguirá dentro del acuerdo trinacional, Estados Unidos no renovará su participación en el T-MEC, por lo que en 2036 se disolverá el tratado .

En el video difundido en redes sociales tras una reunión virtual, Ebrard aseguró que la decisión estadounidense no implica la salida de Washington del tratado ni afecta su vigencia actual, que se mantiene hasta 2036 .

"Entonces, lo que nos ha dicho hoy Greer es que Estados Unidos no está en la posición de extender los 16 años; por lo tanto, nos vamos a ir por el carril de la revisión anual por los próximos 10 años, que es la vigencia acordada en el contrato", afirmó.

Resultados de la conversación con Jamieson Greer ( USTR) y Dominic LeBlanc ( Canadá) sobre el futuro del TMEC : pic.twitter.com/YKXzWx1Qds — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 1, 2026

Nadie se va del T-MEC, pero ya no se renovará

El funcionario explicó que la reunión se realizó con representantes de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Canadá y México, en el inicio formal del proceso de revisión sexenal del acuerdo comercial que entró en vigor en 2020.

Ebrard descartó que exista una intención de alguno de los tres países de abandonar el tratado.

"La primera es si se quiere un país retirar del tratado o varios, de los países que lo formamos, tenemos que informar seis meses antes. [...] Ese no es el caso, me lo han preguntado desde ayer. Eso no ha ocurrido ni estimamos por la información que tenemos hasta este momento que vaya a ocurrir", sostuvo.

El secretario recordó que el T-MEC contempla dos rutas al cumplirse seis años de su entrada en vigor: que los tres socios acuerden extenderlo por otros 16 años o mantener su vigencia original hasta 2036 con revisiones anuales.

Según Ebrard, la postura comunicada por Estados Unidos activa este segundo escenario, aunque las partes conservan la posibilidad de acordar una extensión en cualquier momento durante la próxima década.

No te pierdas: T-MEC será revisado este 1 de julio: ¿Qué pasa si EU decide no renovar el tratado con México y Canadá? https://www.informador.mx/economia/t-mec-sera-revisado-este-1-de-julio-que-pasa-si-eu-decide-no-renovar-el-tratado-con-mexico-y-canada-20260701-0076.html

La última de las tres reuniones México-EU

Ebrard también anunció que el próximo 20 de julio se celebrará en Ciudad de México una nueva reunión con funcionarios estadounidenses para iniciar la revisión formal del acuerdo y discutir los temas pendientes entre ambos países.

El funcionario insistió en que la decisión anunciada no tendrá efectos inmediatos sobre el comercio regional: "Van a seguir funcionando el tratado, como está previsto hoy. No habría ninguna modificación".

El T-MEC sustituyó en 2020 al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y regula una de las regiones comerciales más importantes del mundo.

La posición expresada por Washington supone el primer indicio formal de que la administración de Donald Trump prefiere mantener abierto el proceso de revisión antes que comprometerse desde ahora a una extensión automática del acuerdo por otros 16 años.

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