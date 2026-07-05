Pese a aranceles de EU, sector automotriz prevé crecimiento de empleos en México

Las empresas privadas prevén que la nómina de la industria automotriz se incremente en los mese s de julio y septiembre , según una encuesta de ManpowerGroup. La empresa líder global en servicios de capital humano reveló que 37 % de las principales empresas del país esperan una recuperación del empleo en el sector durante el tercer trimestre del 2026 como resultado de los ajustes por aranceles para exportar a Estados Unidos.

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Las fábricas de autos, camiones, carrocerías, remolques y autopartes contaban con 742 mil empleados, obreros y técnicos en abril, 50 mil debajo del mismo mes de 2025 y 107 mil menos que hace dos años, según los resultados disponibles de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al consultar a más de mil empleadores, la multinacional estadounidense encontró que la expectativa de generación de nuevos empleos a escala nacional es de 28 %, y la industria automotriz tiene una mejor perspectiva.

La directora de Reclutamiento de ManpowerGroup, Tania Arita, dijo que se ve una reactivación en la industria automotriz.

"El sector automotriz ha tenido una reciente reactivación operativa tras un periodo de ajustes, de cautela por el tema de aranceles y el acomodo en la cadena de suministro, hay una reactivación de las exportaciones", dijo durante una entrevista para un medio nacional.

"Venimos de trimestres anteriores donde hubo mucha cautela, muchas empresas en espera, pero hoy todo lo que tiene que ver con ventas y exportaciones de autos ha crecido. En las últimas semanas hemos visto algunas señales de que algunas empresas están haciendo un repunte", explicó.

ManpowerGroup destacó que la inversión de mil millones de dólares por General Motors para fabricar Aveo y Groove en Coahuila, así como nuevos proyectos en la planta de KIA en Nuevo León, y la inversión de la empresa Yazaki, le darán un nuevo impulso al sector .

Audi también adelantó la creación de 800 nuevos puestos en Puebla para los próximos meses .

Después de reportar la pérdida de 6 mil puestos de trabajo a principios de año, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones dio a conocer que el empleo "se ha mantenido estable", es decir, no se han observado más bajas, por lo que ya hay indicios de recuperación.

De enero a mayo, la exportación de vehículos se elevó 4 %, la producción tuvo una ligera disminución de 0.1 % y las ventas de autos nuevos suman un crecimiento de 5 %, indican cifras del Inegi.

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El norte, a la cabeza

Por regiones, el norte es donde más se están demandando puestos para la industria automotriz, con tendencia de 45 % de creación de nuevas plazas por las empresas.

Las vacantes disponibles en la industria automotriz son para todo tipo de actividades, pero destacan operarios de producción y ensamble, pintura, soldadura, técnicos en mantenimiento, supervisores de línea, ingenieros de proceso de manufactura, ingenieros para pruebas y validaciones, programación, sensores, especialistas en logística, cadenas de suministro, ventas y tecnología .

Los sueldos varían dependiendo de la región, aunque son particularmente más altos en el norte.

Arita comentó que, para una plaza típica en producción, el sueldo va de 14 mil a 16 mil pesos mensuales con prestaciones como transporte y comedor; los técnicos ganan entre 16 mil y 25 mil pesos al mes si tienen más experiencia, pero si saben inglés, su ingreso puede llegar a 40 mil.

"En desarrollo de autos eléctricos, todo lo que tenga que ver con ingenieros de diseño, pruebas y validación de software automotriz. Se requieren habilidades como programación, esquemas eléctricos e inversionistas", dijo.

"México también apuesta a la parte eléctrica, por lo que solicitan ingenieros en baterías y técnicos de alto voltaje en Nuevo León, Coahuila y Guanajuato", agregó.

Con información de SUN.

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FF