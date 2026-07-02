Pensión Bienestar: Retraso en el pago de julio 2026, ¿qué se sabe del calendario hasta hoy?

El mes de julio ya inició y muchos adultos mayores esperan conocer la fecha en que recibirán el pago de la Pensión Bienestar 2026. Ante las dudas sobre un posible retraso en el depósito, crece la incertidumbre entre quienes dependen de este apoyo económico.

Te contamos qué ha informado el programa sobre los pagos de julio, si habrá algún cambio en el calendario y cuándo podrían recibir el depósito los beneficiarios.

¿Qué está pasando con el pago de julio 2026 y por qué no ha salido el calendario?

Hasta el momento, la Secretaría de Bienestar no ha publicado el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026. Esta situación ha generado dudas y especulaciones en redes sociales sobre un posible retraso en la distribución de los recursos económicos.

Sin embargo, es importante mantener la calma y no caer en desinformación. Sobre eso, el Gobierno de México suele anunciar las fechas exactas durante los primeros días del mes de pago, a menudo a través de "La Mañanera del pueblo" o mediante comunicados en las redes sociales oficiales de la dependencia.

La titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, es la funcionaria encargada de dar a conocer el esquema definitivo de dispersión. Mientras esto ocurre, no hay motivos para alarmarse ni creer en rumores infundados sobre la cancelación, suspensión o retención del programa social, ya que simplemente se trata de ajustes de logística, cosa que ha sucedido en otros bimestres.

Vale la pena mencionar que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un derecho elevado a rango constitucional. Esto garantiza que los fondos están completamente asegurados y etiquetados en el presupuesto federal para todos los beneficiarios que se encuentran debidamente inscritos en el padrón nacional.

Calendario tentativo: ¿Cuándo podría caer tu depósito en el banco?

Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial por parte de las autoridades, es posible tomar como referencia la mecánica utilizada en dispersiones anteriores para proyectar un calendario tentativo. La entrega de los recursos se realiza de manera escalonada, con base en la primera letra del apellido paterno de cada derechohabiente.

Este mecanismo busca agilizar la atención, optimizar el servicio y evitar aglomeraciones innecesarias en las sucursales del Banco del Bienestar. Debido a que este jueves 2 de julio aún no se ha dado a conocer el calendario oficial, los depósitos podrían comenzar hoy mismo o, en caso de un ajuste, hasta el próximo lunes 6 de julio.

Diversos medios de comunicación, entre ellos EL INFORMADOR, han publicado calendarios tentativos de pago elaborados con base en el comportamiento de pagos correspondientes a bimestres anteriores; sin embargo, estos no son oficiales. Por ello, se recomienda esperar a que las autoridades den a conocer el calendario definitivo para evitar acudir sin necesidad a los cajeros automáticos o a las sucursales del Banco del Bienestar. Tanto esas publicaciones como esta nota se actualizarán en cuanto se anuncien las fechas oficiales.

Mantente muy atento a los canales oficiales de comunicación del Gobierno de México. En cuanto se publique el calendario definitivo, podrás organizar mucho mejor tus finanzas personales y disponer de tu apoyo económico con total tranquilidad y seguridad.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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