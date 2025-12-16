La venta de autos en México tiene algunas particularidades. Según reportes recientes, en el caso de los autos nuevos se han vendido menos en 2025, pero los seminuevos han incrementado su demanda.

De enero a septiembre, la venta promedio de autos nuevos en agencias lleva una caída de 6.4% respecto al mismo periodo del año anterior , siendo los meses de abril y agosto donde se registró la mayor contracción en ventas, de acuerdo con el reporte de SimIndex, elaborado por SimDataGroup en alianza con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

En abril, las ventas promedio por distribuidor retrocedieron 19% y en agosto un 16 por ciento.

Este comportamiento apunta a un menor desempeño en la demanda de vehículos nuevos que ha impactado en todo el año .

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, las ventas promedio de autos nuevos cayeron 13%, 16% y 2% respectivamente , en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En contraste, los autos usados han ganado terreno .

Julio tuvo un aumento en ventas de autos usados de 9% y aunque agosto y septiembre fueron más estables, el acumulado del año muestra un crecimiento del 2.5 por ciento.

¿Por qué se han vendido más carros usados que nuevos?

"Esto podría indicar que los consumidores están volteando a ver con más interés opciones más accesibles o con mayor disponibilidad" , indica AMDA, en un comunicado.

El año pasado, la caída en ventas de autos por distribuidor fue menor, un 3 por ciento.

"Esto refleja una contracción en el crecimiento del parque automotor, que es la suma del parque vehicular reportado de los últimos 5 años, posiblemente vinculada a factores económicos, disponibilidad de unidades nuevas o cambios en el consumo", agrega AMDA.

Otro dato importante es el comportamiento en postventa, es decir, el servicio de mantenimiento y reparación que los dueños de un auto hacen en agencias .

Aunque hubo ligeros avances en algunos meses, la actividad general se ha mantenido prácticamente estancada , lo que podría estar relacionado con la caída en las ventas de vehículos nuevos.

Además, el reporte refleja que tanto vehículos nuevos como seminuevos están tardando más en venderse .

Los autos nuevos están pasando más tiempo en los lotes de las agencias, con un promedio de 42.6 días en inventario, mientras que los autos seminuevos reportan un promedio de 43.2 días, lo que indica una rotación más baja en ambos segmentos.

"2025 muestra un cambio de tendencia con una baja sostenida en autos nuevos y una demanda creciente en seminuevos, especialmente en modelos con más de seis años de antigüedad", destaca el análisis de SimDataGroup.

En 2025, el parque de autos seminuevos en el servicio posventa estuvo dominado por vehículos de siete años de antigüedad, confirmando la preferencia sostenida del mercado por modelos más longevos.

