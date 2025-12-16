Beca Gertrudis Bocanegra: Fechas en las que deberás hacer tu solicitud en línea

La beca de apoyo para el transporte "Gertrudis Bocanegra" forma parte del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", iniciativa implementada por el Gobierno de México de la mano de la Secretaría de Educación Pública, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, con la finalidad de garantizar que un trayecto seguro y accesible para los estudiantes.

Esta estrategia busca acompañar a los jóvenes del estado en su camino a la escuela, con el propósito de que ningún estudiante tenga que abandonar sus estudios por falta de recursos para trasladarse a su escuela y puedan concluir su formación profesional de manera satisfactoria.

La beca está dirigida a todos los estudiantes de Michoacán de hasta 29 años cumplidos que se encuentran cursando sus estudios en instituciones públicas de educación superior que sean consideradas susceptibles de atención, es decir, espacios educativos que no están ubicados en zonas prioritarias.

El monto que otorga dicho apoyo económico es de mil 900 pesos mexicanos, los cuales se entregan de manera bimestral durante los 10 meses que conforman cada ciclo escolar, por un máximo de 45 meses, sin considerar el periodo vacacional en los meses de julio y agosto.

Para formar parte de esta iniciativa deberás pasar previamente por las tres etapas. La primera consiste en asambleas informativas, en las que se les explica a los estudiantes el paso a paso para solicitar la beca y que se resuelvan todas sus dudas acerca del programa. Para consultar la fecha de estas sesiones deberás acercarte al personal administrativo de tu plantel educativo.

En la segunda etapa, el estudiante solicitante deberá verificar que su plantel esté catalogado como "susceptible de atención" en el "Buscador de escuelas JEF" con la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu plantel. Una vez realizada esta consulta, deberás hacer tu solicitud en línea del 15 al 21 de diciembre

Antes de realizar tu registro, asegúrate de contar con los siguientes documentos:

Cuenta de Llave MX.

Número telefónico y correo electrónico.

Identificación oficial vigente y CURP certificada (INE para mayores de edad, si son menores deberá ser la identificación del padre, madre o representante).

Comprobante de inscripción o constancia de estudios vigente.

Comprobante de domicilio de Michoacán reciente (recibo de servicio de luz, gas o predial).

Clave del Centro de Trabajo (CCT).

Estos documentos deberán estar digitalizados en formato PDF o JPG con un tamaño máximo de 3 MB.

Una vez que cumplas con todos los requisitos, ingresa al sitio web www.becagertrudisbocanegra.gob.mx e inicia sesión con Llave MX, después sigue estas indicaciones:

Te puede interesar: Estos son los requisitos para trabajar en el Banco del Bienestar

Da clic en el botón "Iniciar sesión con Llave MX".

Inicia sesión con tus datos de Llave MX (número de celular o correo electrónico, y contraseña) y da clic en "Comenzar registro".

Introduce la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel y da clic en "Buscar CCT".

Ingresa los datos solicitados, luego sube el comprobante de domicilio y la identificación oficial.

Da clic en "Finalizar registro" y ¡listo! Se completó la solicitud de la beca.

Finalmente, en la tercera etapa de afiliación al programa se realizará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, la cual se lleva a cabo de manera gradual en tu plantel educativo.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV