Faltan pocos días para que el plazo para recibir el pago del aguinaldo se termine. A partir de esa fecha, el patrón podría incurrir en una falta

El aguinaldo es, sin duda, uno de los pagos más esperados por los trabajadores mexicanos, ya que representa un ingreso extra que llega justo en una de las épocas más importantes del año.

Este dinero adicional se convierte en un gran alivio para muchas familias, pues les permite cerrar el año con mayor tranquilidad económica y cumplir objetivos que, en otros momentos, resultan difíciles de alcanzar.

Para algunos, el aguinaldo es la oportunidad ideal para ponerse al corriente con deudas, pagar tarjetas de crédito o cubrir gastos pendientes. Otros lo aprovechan para darse ese gustito que han postergado durante meses, como comprar un artículo deseado, renovar electrodomésticos o incluso cambiar de auto. También hay quienes deciden adelantar las compras navideñas, evitando prisas de último momento, o destinarlo a unas merecidas vacaciones para convivir y descansar con la familia.

Tradicionalmente, las empresas entregan este dinero extra a finales de año, cumpliendo con esta prestación que es un derecho de los trabajadores. No obstante, algunas compañías optan por adelantar el pago con el objetivo de que sus empleados puedan aprovechar eventos comerciales como el Buen Fin, que generalmente se lleva a cabo el tercer fin de semana de noviembre.

Sin importar cuánto tiempo se lleve en una empresa, todos los empleados tienen derecho a esta prestación, de acuerdo con el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

Cuando un trabajador ha laborado durante todo el año, el aguinaldo corresponde al pago de al menos 15 días de salario.

Para calcularlo, se multiplica el salario diario por esos 15 días. Por ejemplo, una persona que recibe el salario mínimo de 172.87 pesos diarios obtendría un aguinaldo aproximado de 2,593 pesos, resultado de aplicar la fórmula establecida por la ley.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, las y los empleadores están obligados a pagar el aguinaldo de manera íntegra a sus trabajadores a más tardar el 20 de diciembre de cada año .

¿Qué hacer si no me dieron aguinaldo?

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), en caso de incumplimiento, de manera completa o extemporánea, el patrón se hará acreedor a una multa .

Ante cualquier duda relacionada con el pago de este derecho la dependencia ofrece los servicios de orientación, asesoría, conciliación y representación jurídica con la finalidad de realizar las acciones ordinarias y extraordinarias necesarias ante las autoridades del trabajo.

En la República Mexicana brinda sus servicios gratuitos en cualquiera de sus 47 representaciones o en los números telefónicos 800 911 7877; 800 717 2942 y 5559 98 2000, extensiones 44740 y 44741, además del correo electrónico orientacionprofedet@stps.gob.mx .

