El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzo una advertencia para las empresas debido a una práctica que existe en esta época de año: despedir empleados para recontratarlos en enero. Las consecuencias de esto pueden tener impacto negativo para las organizaciones.

El IMSS hizo un llamado a los patrones para que eviten la mala práctica de dar de baja a sus empleados en diciembre y recontratarlos en enero, porque impacta negativamente en la continuidad de los derechos laborales, seguridad social y vivienda de los trabajadores afectados .

Además de que trae consecuencias legales y fiscales para las empresas que incurran en dicha irregularidad .

"El incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social tiene consecuencias legales, las cuales ponen en riesgo las finanzas de las empresas e incluso ocasionan que los patrones enfrenten responsabilidades administrativas y fiscales", señaló el Seguro Social.

Detalló que, durante enero de este año, 142 mil 398 trabajadores fueron recontratados por la misma empresa, después de que en diciembre de 2024 fueron dadas de baja .

"El 63% de los puestos de trabajo que se perdieron entre noviembre y diciembre de 2024 corresponden a empleos permanentes. Si bien existen contrataciones temporales legítimas, muchos son dados de baja en diciembre y recontratados en enero, están registradas ante el IMSS como permanentes; por lo que estas bajas son una práctica irregular", advirtió el instituto.

Sin aguinaldo, 13.7 millones de trabajadores en México

Esta Navidad se van a quedar sin aguinaldo casi 14 millones de mexicanos , aunque sea un derecho establecido desde 1970 en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Al sondear más de 150 mil viviendas distribuidas a lo largo y ancho del país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó 38.9 millones de trabajadores subordinados y remunerados entre julio y septiembre pasado.

De esta cantidad, 13.7 millones carecían de aguinaldo, de vacaciones con goce de sueldo o de reparto de utilidades.

Se trata de la mayor cifra en un año y, para ponerlo en perspectiva, equivale a toda la población conjunta de la Ciudad de México, Querétaro y Morelos.

