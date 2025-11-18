Pensión Mujeres Bienestar: Hoy inician los pagos para las de 60, 61 y 62 años

Este martes 18 de noviembre comienza la entrega de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar a nuevas beneficiarias, es decir, aquellas que tienen 60, 61 o 62 años de edad.

El día de ayer, en conferencia matutina presidencial, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario de pagos para las derechohabientes que se registraron al programa social durante el mes de agosto, y recibieron sus tarjetas bancarias en las últimas semanas.

El programa social del Gobierno Federal amplió su padrón de beneficiarias al integrar a mujeres de dichas edades. De acuerdo con las autoridades, el apoyo tiene el propósito de reconocer décadas de trabajo y cuidados no remunerados de estas mujeres, con un pago bimestral, que contribuye a su autonomía económica.

Calendario de pagos para nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar

Las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán el primer pago del programa entre el martes 18 y el viernes 21 de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial por letra del primer apellido:

Martes 18 de noviembre: A, B, C, D,

Miércoles 19 de noviembre: E, F, G, H, I, J, K

Jueves 20 de noviembre: L, M, N, Ñ, O, P, Q

Viernes 21 de noviembre: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Con estos pagos, este nuevo Programa para el Bienestar completa su meta de incorporar a todas las mexicanas de 60 a 64 años en el país.

De acuerdo con las autoridades, la inversión social destinada a esta pensión para los meses de noviembre y diciembre de 2025 asciende a más de 8 mil millones de pesos.

En la actualidad, son más de 2 millones 982 mil mujeres de 60 a 64 años de edad inscritas en el programa.

¿De cuánto será el pago de la Pensión Mujeres Bienestar a nuevas beneficiarias?

La Pensión Mujeres Bienestar, programa del que ya son derechohabientes más de 3 millones de mexicanas, consiste de un apoyo de 3 mil pesos cada dos meses.

