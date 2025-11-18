Pensión Mujeres Bienestar: Hoy inician los pagos para las de 60, 61 y 62 años

Este martes 18 de noviembre comienza la entrega de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar a nuevas beneficiarias, es decir, aquellas que tienen 60, 61 o 62 años de edad.El día de ayer, en conferencia matutina presidencial, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario de pagos para las derechohabientes que se registraron al programa social durante el mes de agosto, y recibieron sus tarjetas bancarias en las últimas semanas.El programa social del Gobierno Federal amplió su padrón de beneficiarias al integrar a mujeres de dichas edades. De acuerdo con las autoridades, el apoyo tiene el propósito de reconocer décadas de trabajo y cuidados no remunerados de estas mujeres, con un pago bimestral, que contribuye a su autonomía económica.Las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán el primer pago del programa entre el martes 18 y el viernes 21 de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial por letra del primer apellido:Martes 18 de noviembre: A, B, C, D,Miércoles 19 de noviembre: E, F, G, H, I, J, KJueves 20 de noviembre: L, M, N, Ñ, O, P, QViernes 21 de noviembre: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Con estos pagos, este nuevo Programa para el Bienestar completa su meta de incorporar a todas las mexicanas de 60 a 64 años en el país.De acuerdo con las autoridades, la inversión social destinada a esta pensión para los meses de noviembre y diciembre de 2025 asciende a más de 8 mil millones de pesos.En la actualidad, son más de 2 millones 982 mil mujeres de 60 a 64 años de edad inscritas en el programa.La Pensión Mujeres Bienestar, programa del que ya son derechohabientes más de 3 millones de mexicanas, consiste de un apoyo de 3 mil pesos cada dos meses.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB