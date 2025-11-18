Pensión IMSS e ISSSTE: Fechas exactas del pago de diciembre 2025

Diciembre se acerca rápido y con él, la última dispersión del pago de la pensión de 2025 para los beneficiarios del IMSS e ISSSTE en México. Es importante que todos los pensionados conozcan las fechas exactas de pago para que puedan planificar sus finanzas personales con antelación a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo y, por si estás interesado en saber, te dejamos las fechas exactas en las que caerán los depósitos.

¿Cuándo cae el pago de la pensión del IMSS?

El depósito de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sigue la regla de dispersión mensual habitual, realizándose generalmente el primer día hábil de cada mes.

Para diciembre de 2025, el pago será el lunes 1, ya que el primer día del mes es un día hábil. Conforme al calendario oficial publicado por el IMSS a principios de año, los jubilados y pensionados tendrán el dinero disponible en sus cuentas bancarias a partir de esa fecha.

Se recomienda a los beneficiarios verificar su saldo y, de ser posible, evitar acudir a realizar retiros los primeros días para evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros automáticos.

¿Cuándo cae el pago de la pensión del ISSSTE?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) incluyó el pago adelantado de fin de año en el calendario que se difundió a principios de este año.

La pensión ISSSTE correspondiente a diciembre de 2025 se depositará el viernes 28 de noviembre de 2025. Esta fecha se alinea con la normativa interna que establece que los pagos se realicen antes de que concluya el mes anterior.

Este pago anticipado, establecido en el calendario oficial, busca facilitar la planeación financiera de jubilados y pensionados, al asegurar que dispongan de los recursos del duodécimo mes antes del inicio formal de diciembre.

Consejos para los beneficiarios de la pensión IMSS e ISSSTE

Tanto el IMSS como el ISSSTE invitan a sus los beneficiarios de la pensión a utilizar los calendarios oficiales para planificar sus cobros de manera eficiente y a extremar precauciones al realizar retiros en cajeros automáticos o bancos, especialmente durante estas fechas de diciembre, que se caracterizan por una alta afluencia de personas en las sucursales.

