Pensión Bienestar: ¿Quiénes cobran en la semana del 18 al 21 de noviembre?

El calendario oficial de pagos por letras de las pensiones del Bienestar fue dado a conocer por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, hace un par de semanas. Así, este mes las personas derechohabientes reciben el último pago del 2025, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.De este modo, adultos mayores, mujeres en edad avanzada, personas con discapacidad y mujeres jefas de familia se verán beneficiados con un impulso económico.Los recursos económicos se dispersarán en las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios, de acuerdo con la inicial del primer apellido del derechohabiente.Debido a que la tarjeta funciona como una cuenta de ahorro, no es necesario que los derechohabientes retiren el monto total del pago el mismo día de su depósito, pues permanece seguro en ella.Martes 18 de noviembre: MMiércoles 19 de noviembre: N, Ñ, OJueves 20 de noviembre: P, QViernes 21 de noviembre: R El calendario de pagos para los depósitos de las distintas pensiones del Bienestar y el programa para hijos de madres trabajadoras excluye el lunes 17 de noviembre, puesto que ese día las instituciones financieras en México, incluido el Banco del Bienestar, no operan, debido a que es festivo. Dicha fecha es considerada de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT), con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana.Aunque este suceso histórico en realidad se celebra el 20 de noviembre, por ley se recorre al tercer lunes de noviembre para formar un puente, y que los trabajadores, al igual que los estudiantes, tengan la posibilidad de tener un periodo de descanso más amplio.Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestralesPensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestralesPensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestralesApoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesosLa tarjeta de los programas del Bienestar puede usarse como la de cualquier otro banco, en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago.