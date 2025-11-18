Tras un lunes festivo por la conmemoración de la Revolución Mexicana, y por lo tanto, sin operaciones en la Bolsa de Valores, la mañana de este martes 18 de noviembre el peso registra pocos cambios ante el dólar estadounidense.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista. Esta mañana, el peso cede terreno a medida que continúa el sentimiento de nerviosismo entre los inversores y la demanda por activos refugio, a la espera de conocer las publicaciones económicas clave en Estados Unidos y México.

De acuerdo con Bloomberg, sitio especializado en información financiera, a las 6:36 hora Centro de México, el tipo de cambio cotiza en 18.42 pesos por unidad, lo que se traduce en una depreciación diaria de 0.08 por ciento.

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece para el día de hoy un tipo de cambio de 18.3262 pesos por dólar.

Otras divisas

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.04%. El euro sube 0.03% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.03 por ciento.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas, cae 4.0 por ciento, perdiendo el interés de los inversionistas.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.50 19.00 Banco Azteca 17.00 18.84 Banorte 17.15 18.65 BBVA 17.24 18.79 Banamex 17.77 18.79 Scotiabank 17.40 19.00

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.

Con información de Bloomberg y SUN

