Estas son las sanciones para quienes no hagan el cambio de placas en Jalisco

El cambio de placas en Jalisco durante 2025 es un procedimiento obligatorio para los propietarios que aún no cuentan con los diseños vigentes. De este modo, a partir del próximo año, quienes no porten las láminas más recientes se exponen a recibir sanciones.

De acuerdo con las autoridades, los propietarios con placas de los diseños “Maguey”, “Gota” y “Minerva” deben realizar el trámite.

Con el fin de que los vehículos que circulan en Jalisco se actualicen, el Gobierno del Estado implementó el esquema Paquetazo 3x1, el cual permite el canje gratuito de placas y la verificación vehicular, únicamente con el pago del refrendo.

¿Cuáles son las únicas placas que podrán circular en Jalisco en 2026?

Las placas “Collage” y “Cabañas” son las únicas que podrán circular en el estado a partir del próximo año, ya que cumplen con la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Esta normativa establece los requerimientos técnicos que deben cumplir las láminas en todo el territorio nacional.

Las autoridades jaliscienses detallan que ambas placas fueron diseñadas con elementos que garantizan visibilidad, durabilidad y seguridad, además de contar con un código QR en la parte superior derecha, el cual protege los datos personales del propietario.

¿Cuáles serán las sanciones para quienes no hagan el cambio de placas en Jalisco?

El comisario vial de Jalisco, Alberto Arizpe, anticipó que los propietarios que no cuenten con los nuevos diseños serán acreedores a sanciones como multas y la posibilidad de retención del vehículo, las cuales aplicarán a partir del 1 de enero de 2026.

Por otro lado, en una conferencia de prensa celebrada en octubre, el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, indicó que el próximo año el canje de placas sí tendrá un costo y que implicará una multa por incumplimiento; además, los vehículos que no realicen el trámite no podrán circular en el estado.

Aunque no precisó el monto exacto, García Sotelo estimó que la multa, junto con el costo de las nuevas placas, podría superar 3 mil pesos.

"La invitación que hacemos es que, pues si es gratuita, no te estamos cobrando nada, pues háganlo. Invitar a la gente a que se acerque al canje de placas, porque es importante para la seguridad del Estado. La inversión es fuertísima en materia de nuevas cámaras, nuevos elementos de seguridad, un nuevo C5. Hay una inversión muy fuerte para que la gente tenga más seguridad", dijo el secretario de Hacienda.

