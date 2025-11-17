Este lunes 17 de noviembre, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer que las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar —quienes se registraron al programa social durante el mes de agosto, y recibieron sus tarjetas bancarias durante octubre y hasta el pasado 10 de noviembre— recibirán su primer pago esta misma semana.

En este escenario, aquí te mostramos un método sencillo para corroborar que el pago se haya depositado en tu tarjeta en la fecha indicada.

El programa social del Gobierno Federal amplió su padrón de beneficiarias al integrar a mujeres de 60, 61 y 62 años, de nacionalidad mexicana que residen en el país. De acuerdo con las autoridades, el apoyo tiene el propósito de reconocer décadas de trabajo y cuidados no remunerados de estas mujeres, con un pago bimestral, que contribuye a su autonomía económica.

La dispersión de recursos, a cargo del Banco del Bienestar, comenzará a partir del martes 18 hasta el viernes 21 de noviembre, de acuerdo a un calendario oficial por letra inicial del primer apellido.

¿Cómo saber si ya me depositaron el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

Una forma práctica de verificar si el depósito ya se realizó es revisar tu cuenta a través de la app oficial del Banco del Bienestar.

Esta aplicación móvil gratuita permite consultar el saldo y revisar movimientos de manera fácil y segura. Está disponible para su descarga en teléfonos con sistema Android e iOS, a través de las tiendas digitales oficiales: Google Play Store y App Store.

Pasos para descargar la app del Banco del Bienestar:

Abre la tienda de aplicaciones de tu teléfono (App Store o Google Play Store). Busca la aplicación llamada “Banco del Bienestar Móvil”. Descarga la aplicación.

Una vez instalada, es necesario activarla. Para ello, ten a la mano tu tarjeta bancaria, ya que deberás vincular tu cuenta con los datos que contiene.

¿Cómo activar la aplicación del Banco del Bienestar?

Abre la aplicación.

Acepta los términos y condiciones.

Escribe tu número de celular.

Ingresa los 16 números de tu tarjeta y el NIP.

Genera una contraseña segura y confírmala.

Con la aplicación activada, podrás revisar el saldo de tu tarjeta, así como los movimientos recientes: retiros, compras y depósitos realizados.

¿De cuánto será el pago de la Pensión Mujeres Bienestar a nuevas beneficiarias?

La Pensión Mujeres Bienestar, programa del que ya son derechohabientes más de 3 millones de mexicanas, consiste de un apoyo de 3 mil pesos cada dos meses.

Si el pago no llega en la fecha indicada, deberás contactarte a la línea del Bienestar, al número 800 63 94 264. En la llamada telefónica podrás exponer tu caso y recibir orientación sobre el estado de tu apoyo.

