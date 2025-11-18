El pasado 13 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico) informaron que el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) renovó la Línea de Crédito Flexible (LCF) para México por dos años más.

La LCF es un instrumento precautorio que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa así las herramientas del Estado mexicano para enfrentar condiciones externas adversas y preservar la estabilidad económica y financiera.

Esta renovación crediticia constituye un reconocimiento a la solidez del marco institucional de políticas macroeconómicas. A solicitud de las autoridades mexicanas, el nivel de acceso pasó de 300 % a 200 % de la cuota de México en dicho fondo.

La evaluación del Directorio Ejecutivo destacó que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento.

El FMI también resaltó que México mantiene fundamentos macroeconómicos e institucionales sólidos y un historial consistente de políticas económicas prudentes, tales como:

Finanzas públicas sanas

Una trayectoria de deuda sostenible

Un marco sólido de política monetaria y cambiaria

Considerando el balance de riesgos del entorno económico global, los fuertes fundamentales macroeconómicos y financieros, así como la menor exposición de México en caso de una reversión de flujos de capital ante la materialización de riesgos externos, las autoridades mexicanas decidieron continuar con la estrategia gradual y ordenada de salida y reducir el nivel de acceso de la LCF , por lo que la Comisión de Cambios solicitó una nueva deuda por dos años más, con un nivel de acceso menor, equivalente a, aproximadamente, 24 mil millones de dólares.

