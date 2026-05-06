En punto de las 11:00 horas de este miércoles 6 de mayo se activó la alerta sísmica en millones de celulares en México, con motivo de la realización del Primer Simulacro Nacional 2026. En esta ocasión, el mensaje tuvo un cambio significativo, previamente anunciado por las autoridades gubernamentales; sin embargo, según reportes, este no se reflejó en todos los dispositivos.

Mensaje de "Alerta Presidencial" cambia a "Alerta Máxima", pero no llega a todos los celulares

Como parte de la simulación de un movimiento telúrico de gran intensidad, para evaluar la respuesta de la ciudadanía ante este tipo de emergencia, se activó una alarma en los dispositivos móviles.

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Para este ejercicio, las autoridades mexicanas habían anticipado un cambio: se modificaría el mensaje de "Alerta Presidencial" para evitar confusiones entre los usuarios y promover que actúen bajo los protocolos de sismos al recibir la notificación.

Dicha medida fue sugerida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que a inicios de año desarrolló una consulta pública para fijar los cambios que tendría el mensaje, aunque los resultados no fueron informados.

En febrero, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que ya se trabajaba para reducir el volumen y ajustar el mensaje de la alerta sísmica en los teléfonos, y aseguró que dichos cambios estarían listos para este primer simulacro nacional.

Así, esta mañana, celulares dentro del territorio nacional recibieron el mensaje de "Alerta Máxima. ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar el envío de alertas de emergencia por parte del Gobierno de México en el marco del Primer Simulacro Nacional 2026". No obstante, la modificación no se vio reflejada en todos los dispositivos: miles de ellos recibieron el antiguo mensaje de "Alerta presidencial".

Hasta el momento, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) no ha salido a explicar el motivo de este hecho.

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MB

