Miércoles, 06 de Mayo 2026

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Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Ofertas de hoy 6 de mayo

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer para el día de hoy

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 6 de mayo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 6 de mayo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta primera semana de mayo de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 6 de mayo de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

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Estas son las ofertas de hoy 6 de mayo por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Pepino a $16.90 el kilo
  • Melón Chino a $16.90 el kilo
  • Cebolla blanca a $29.90 el kilo
  • Tomate verde sin cáscara a $19.90 el kilo
  • Plátano Tabasco a $24.90 el kilo
  • Pera de Anjou a $59.90 el kilo
  • Toronja Sangría a $29.90 el kilo
  • Jícama a $29.90 el kilo
  • Mamey a $39.90 el kilo
  • Guayaba a $45.90 el kilo
  • Mango Paraíso a $39.90 el kilo
  • Lechuga Romana a $24.90 la pieza
  • Blueberry a $49.90 la pieza
  • Brócoli a $39.90 el kilo
  • Chayote sin espinas a $34.90 el kilo
  • Piña Miel a $24.90 el kilo
  • Papaya Maradol a $34.90 el kilo
  • Limón agrio con semilla a $36.90 el kilo
  • Manzana Ambrosía a $39.90 el kilo
  • Elote blanco a $10.90 la pieza
  • Zanahoria a $21.90 el kilo
  • Ciruela Nubiana a $98.50 el kilo
  • Nopales a $24.90 el kilo
  • Cilantro a $7.90 la pieza
  • Plátano Macho a $42.90 el kilo
  • Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza
  • Apio a $32.90 el kilo
  • Aguacate Hass a $59.90 el kilo
  • Sandía Charleston a $9.90 el kilo
  • Naranja Valencia a $19.90 el kilo
  • Calabaza Italiana a $19.90 el kilo
  • Mango Ataúlfo a $34.90 el kilo

Carnes, pollos y pescados

  • Espinazo de Cerdo a $136.70 el kilo
  • Molida de Res Sirloin 95/5 a $249.70 el kilo
  • Filete de Salmón a $399.00 el kilo
  • Camarón chico sin cabeza a $258.00 el kilo
  • Pechuga de Pavo extrafina Sabori Parma a $102.00 la pieza de 250 g

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Importancia de las ofertas semanales para mitigar el impacto de la inflación en los hogares mexicanos

Ante el panorama de encarecimiento global y local, las iniciativas de descuentos semanales en frutas, verduras y carnes se han convertido en un respiro esencial para la economía de las familias mexicanas. Al aprovechar los precios reducidos en productos frescos, los consumidores pueden surtir su despensa de manera más eficiente, logrando esquivar los picos inflacionarios que afectan a los mercados tradicionales y asegurando el acceso a una alimentación balanceada sin comprometer su presupuesto mensual.

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