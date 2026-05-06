El peso mexicano inicia la jornada de este miércoles 6 de mayo con fortaleza, ya que gana terreno frente al dólar estadounidense.

De acuerdo con datos recientes del mercado cambiario recopilados por el portal financiero Bloomberg, cerca de las 8:15 horas de este día, el tipo de cambio se ubica en 17.25 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.70% de la moneda nacional.

En las últimas 24 horas, el tipo de cambio se ha movido en un rango de 17.20 y 17.38 pesos por dólar.

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un indicador de 17.3752 pesos por dólar de Estados Unidos para el día de hoy. Desde ayer, el dólar estadounidense muestra una tendencia a la baja.

El impulso del peso mexicano se registra en un contexto de tensión entre Estados Unidos y Medio Oriente, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera pausar el operativo militar para escoltar buques en el estrecho de Ormuz. El mandatario explicó que la decisión se debe al "considerable progreso hacia un acuerdo" con Irán, aunque el bloqueo naval estadounidense a Irán sigue vigente.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy, 6 de mayo de 2026, en los principales bancos de México

Banco | Compra | Venta

Afirme | 16.50 | 18.00

Banco Azteca | 16.25 | 18.10

Banorte | 16.15 | 17.75

BBVA | 16.40 | 17.53

Banamex | 16.70 | 17.72

¿Cuáles son las mejores opciones para comprar y vender dólares hoy?

De acuerdo con los datos antes presentados, la mejor opción para vender dólares esta mañana es Banamex, mientras que la mejor para adquirirlos es BBVA.

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, si se requiere para alguna operación financiera, es recomendable revisarla constantemente.

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MB

