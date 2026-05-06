CFE: Internet por 150 pesos por mes | Así puedes contratar el servicio en mayo 2026

En un esfuerzo continuo por reducir la brecha digital en México y brindar alternativas accesibles de conectividad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha fortalecido su programa de telecomunicaciones durante este año.

A través de su subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT), la dependencia ofrece un servicio de internet móvil de banda ancha que se ha posicionado como una de las opciones más atractivas del mercado nacional.

Con paquetes que inician desde los 150 pesos mensuales, los usuarios pueden acceder a una red confiable, portátil y sin las ataduras de los contratos forzosos que suelen exigir las compañías tradicionales.

¿Qué incluye el paquete de internet de la CFE?

El plan más económico que ofrece la empresa estatal tiene un costo de 150 pesos al mes y proporciona a los usuarios 5 GB de datos móviles para navegación libre.

Este servicio funciona mediante un dispositivo conocido como MiFi, un módem inalámbrico y portátil que permite crear una red Wi-Fi personal en cualquier lugar que cuente con cobertura de la red de la CFE.

Gracias a su tecnología compatible con redes 4.5G y 5G, el equipo garantiza una conexión rápida y estable, ideal para tareas cotidianas como la revisión de correos electrónicos, navegación en sitios web, uso de redes sociales y trabajo remoto ligero.

Pasos para contratar el internet de la CFE en mayo 2026

El proceso de contratación del servicio de internet se ha diseñado para ser completamente digital, lo que facilita el acceso a millones de mexicanos sin necesidad de acudir a sucursales físicas.

Para iniciar, el interesado debe acceder a la página web oficial de https://cfeinternet.mx/ y explorar la oferta de paquetes disponibles. Una vez seleccionado el plan de 150 pesos mensuales, o cualquier otro de mayor capacidad según las necesidades de consumo, se debe agregar al carrito de compras virtual, incluyendo el dispositivo MiFi si se trata de un cliente de nuevo ingreso.

Posteriormente, la plataforma solicitará el ingreso de los datos de envío para la entrega del equipo. El pago se realiza de manera segura a través del mismo portal, aceptando diversas tarjetas bancarias.

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MB

