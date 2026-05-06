El registro obligatorio de la línea telefónica en México ha generado diversas dudas entre los usuarios, especialmente sobre las consecuencias de no cumplir con este nuevo requisito gubernamental antes de la fecha límite, el 30 de junio de 2026. La disposición oficial establece que todo propietario de un celular debe vincular su número con la Clave Única de Registro de Población (CURP) para mantener el servicio activo.

Si este trámite no se completa en el tiempo estipulado, las compañías operadoras procederán a la suspensión del servicio, lo que afectará la capacidad de realizar llamadas cotidianas, enviar mensajes de texto y utilizar los datos móviles para navegar por internet o acceder a aplicaciones de mensajería.

¿Qué llamadas permite un celular sin registro de CURP?

A pesar de la suspensión casi total de los servicios de telecomunicaciones para quienes incumplan con la normativa, el derecho a la comunicación en situaciones de riesgo se mantendrá garantizado bajo lineamientos específicos.

Las autoridades de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) han aclarado que un celular no quedará completamente inservible en términos de seguridad ciudadana. Esto significa que, aunque el usuario pierda el acceso a su plan de prepago o pospago, el dispositivo conservará una conexión básica a la red de la operadora exclusivamente para garantizar la asistencia en momentos críticos, protegiendo así la integridad de las personas ante cualquier eventualidad.

En términos prácticos, las únicas llamadas que sí podrás hacer si no vinculas tu celular con la CURP serán aquellas dirigidas a los números de emergencia nacionales y a las líneas de soporte técnico de tu compañía telefónica.

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Los usuarios tendrán la posibilidad de marcar al 911 para solicitar apoyo de seguridad pública, protección civil o servicios médicos, así como al 089 para denuncias anónimas. De igual manera, se permitirá el contacto directo con el centro de atención a clientes del proveedor de servicios, con el único propósito de que el titular pueda recibir orientación y completar el proceso de registro de su línea telefónica para reactivar sus beneficios habituales.

¿Qué pasa si no vinculo mi línea telefónica con mi CURP antes de la fecha límite?

La falta de vinculación de la CURP con tu línea telefónica traerá consigo un bloqueo que las empresas de telecomunicaciones aplicarán de manera automática una vez que concluya el plazo oficial. Esta medida, impulsada para combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico mediante la eliminación del anonimato, implica que el celular no podrá emitir ni recibir llamadas de contactos personales, familiares o laborales.

Asimismo, el acceso a redes sociales, correos electrónicos y plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp quedará limitado al cortarse el suministro de datos móviles.

Cabe decir que la suspensión de la línea telefónica no equivale a la pérdida inmediata del número celular, sino a una inhabilitación temporal de los servicios contratados.

El número permanecerá congelado en el sistema de la operadora, esperando a que el titular regularice su situación. Sin embargo, si el usuario deja pasar un periodo prolongado sin realizar el trámite de la CURP, las políticas de inactividad de cada compañía podrían eventualmente derivar en la cancelación definitiva de la línea y la posterior reasignación del número a un nuevo cliente.

¿Cómo vincular tu línea telefónica con la CURP?

Para evitar que tu celular sufra estas severas restricciones y puedas continuar realizando todo tipo de llamadas, el proceso de vinculación de la línea telefónica con la CURP se ha diseñado para ser ágil y accesible. Los usuarios pueden realizar este trámite de manera presencial acudiendo a los centros de atención a clientes de su respectiva operadora, presentando una identificación oficial vigente y su CURP.

Alternativamente, las compañías han habilitado plataformas digitales y aplicaciones móviles oficiales donde el registro se puede completar en cuestión de minutos, requiriendo en algunos casos una validación de identidad en tiempo real para garantizar la seguridad del proceso.

Dentro de las normativas establecidas para este padrón de usuarios, se ha estipulado un límite en la cantidad de números que una sola persona puede tener a su nombre. Cada individuo físico tiene el derecho de registrar hasta un máximo de diez líneas telefónicas asociadas a una misma CURP, lo cual es suficiente para cubrir las necesidades personales y familiares de la mayoría de la población.

En caso de requerir un número mayor de conexiones, como ocurre con los emprendedores o trabajadores independientes, será necesario presentar una justificación por actividad empresarial o realizar el registro utilizando el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB