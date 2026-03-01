Pensión Mujeres Bienestar: calendario TENTATIVO de pagos en marzo 2026

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar se encuentran a la espera de la publicación del calendario oficial de pagos por parte de la Secretaría del Bienestar, a fin de conocer la fecha en la que podrán ver reflejado en sus tarjetas el depósito correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026.La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social implementado durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad, con el objetivo de contribuir a la mejora de su nivel de autonomía económica.En enero pasado, el programa registró un aumento, por lo que los pagos de este 2026 ascendieron a 3 mil 100 pesos cada dos meses.Ante la espera de fechas oficiales, en diversos medios ha comenzado a circular un calendario tentativo de pagos, el cual expone los días en los que probablemente cada letra recibiría el monto el próximo mes.Lunes 2 de marzo – AMartes 3 de marzo – BMiércoles 4 de marzo – CJueves 5 de marzo – DViernes 6 de marzo – ELunes 9 de marzo – FMartes 10 de marzo – GMiércoles 11 de marzo – H, IJueves 12 de marzo – JViernes 13 de marzo – K, LLunes 16 de marzo – Pausa en la dispersión de pagos por ser día festivoMartes 17 de marzo – MMiércoles 18 de marzo – N, ÑJueves 19 de marzo – OViernes 20 de marzo – PLunes 23 de marzo – Q, RMartes 24 de marzo – SMiércoles 25 de marzo – TJueves 26 de marzo – UViernes 27 de marzo – VLunes 30 de marzo – W, XMartes 31 de marzo – Y, ZCabe recordar que esta información se trata solo de una especulación derivada de la dinámica de pago en meses anteriores.El calendario oficial de pagos de las pensiones del Bienestar deberá ser anunciado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en los primeros días de marzo, posiblemente el primer lunes del mes.Por lo general, los calendarios de pagos son anunciados en las conferencias matutinas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y posteriormente son publicados en las redes oficiales del Bienestar, entre ellas el sitio web de Programas para el Bienestar.Otro medio seguro para conocer esta información son las redes sociales de Ariadna Montiel.Cabe señalar que, debido a que el 1 de marzo cae en domingo, un día inhábil para los bancos, la dispersión de recursos no podrá comenzar el primer día del mes.Como es habitual, el Banco del Bienestar será la institución financiera encargada de repartir los recursos económicos, depositando el dinero correspondiente en las tarjetas de débito de los beneficiarios.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB