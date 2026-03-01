Pensión Mujeres Bienestar: calendario TENTATIVO de pagos en marzo 2026

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar se encuentran a la espera de la publicación del calendario oficial de pagos por parte de la Secretaría del Bienestar, a fin de conocer la fecha en la que podrán ver reflejado en sus tarjetas el depósito correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social implementado durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad, con el objetivo de contribuir a la mejora de su nivel de autonomía económica.

En enero pasado, el programa registró un aumento, por lo que los pagos de este 2026 ascendieron a 3 mil 100 pesos cada dos meses.

Ante la espera de fechas oficiales, en diversos medios ha comenzado a circular un calendario tentativo de pagos, el cual expone los días en los que probablemente cada letra recibiría el monto el próximo mes.

Calendario tentativo de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar

Lunes 2 de marzo – A

Martes 3 de marzo – B

Miércoles 4 de marzo – C

Jueves 5 de marzo – D

Viernes 6 de marzo – E

Lunes 9 de marzo – F

Martes 10 de marzo – G

Miércoles 11 de marzo – H, I

Jueves 12 de marzo – J

Viernes 13 de marzo – K, L

Lunes 16 de marzo – Pausa en la dispersión de pagos por ser día festivo

Martes 17 de marzo – M

Miércoles 18 de marzo – N, Ñ

Jueves 19 de marzo – O

Viernes 20 de marzo – P

Lunes 23 de marzo – Q, R

Martes 24 de marzo – S

Miércoles 25 de marzo – T

Jueves 26 de marzo – U

Viernes 27 de marzo – V

Lunes 30 de marzo – W, X

Martes 31 de marzo – Y, Z

Cabe recordar que esta información se trata solo de una especulación derivada de la dinámica de pago en meses anteriores.

¿Cuándo sale el calendario de pagos oficial de la Pensión Mujeres Bienestar de marzo 2026?

El calendario oficial de pagos de las pensiones del Bienestar deberá ser anunciado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en los primeros días de marzo, posiblemente el primer lunes del mes.

Por lo general, los calendarios de pagos son anunciados en las conferencias matutinas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y posteriormente son publicados en las redes oficiales del Bienestar, entre ellas el sitio web de Programas para el Bienestar .

Otro medio seguro para conocer esta información son las redes sociales de Ariadna Montiel.

Cabe señalar que, debido a que el 1 de marzo cae en domingo, un día inhábil para los bancos, la dispersión de recursos no podrá comenzar el primer día del mes.

Como es habitual, el Banco del Bienestar será la institución financiera encargada de repartir los recursos económicos, depositando el dinero correspondiente en las tarjetas de débito de los beneficiarios.

¿Cuáles son los requisitos de la Pensión Mujeres Bienestar?

Tener entre 60 y 64 años de edad.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

