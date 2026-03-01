Marzo, ÚLTIMO mes para tramitar la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

Marzo es el último mes en el que los tapatíos podrán realizar el trámite de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, la cual permitirá acceder a un subsidio parcial en la tarifa del transporte público, para pagar 11 pesos en lugar de 14.

De acuerdo con lo anunciado por el gobierno del estado, la fecha límite para solicitarla es el próximo martes 31 de marzo.

Esta herramienta, que cuenta con respaldo internacional de VISA y es operada por la empresa Broxel, fue diseñada para concentrar apoyos gubernamentales y servicios bancarios, con el objetivo de impulsar la inclusión financiera.

Te puede interesar: Marzo, ÚLTIMO mes de prórroga para la sustitución gratuita de placas en Jalisco

¿Cómo tramitar la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

El primer paso es realizar el prerregistro a través del portal http://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/ , donde se solicita contar con CURP, INE, número de celular, correo electrónico y domicilio del estado de Jalisco.

De manera opcional, durante el prerregistro se puede adjuntar certificado de discapacidad, constancia de estudios o acta de nacimiento para menores de edad.

Tras ingresar la información requerida, comenzará un proceso de validación que puede durar hasta una semana. Cuando concluye, se envía un mensaje de texto para programar la cita.

El día asignado, la persona debe acudir al módulo correspondiente con el acuse de recibo impreso y copia del INE por ambos lados, donde se realiza la entrega de la tarjeta.

¿Qué ofrece la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

Moverte a través de todo el sistema de transporte público y acceder a la tarifa de 11 pesos

Acceder a los apoyos del Gobierno de Jalisco

Descuentos en multas y recargos

Inscribirte y contar con el Seguro Médico Al Estilo Jalisco

Suscribirte al sistema de Mi Bici

También se puede acceder a servicios financieros como:

Retirar efectivo en cualquier cajero automático de la RED

Recibir remesas de manera fácil y segura

Posibilidad de acceder a créditos revolventes

Ingresar dinero a más de 28 mil establecimientos afiliados

Pagar servicios y comprar en millones de comercios físicos y digitales

Ingresar dinero en un componente de ahorro con 10% de rendimiento anual y liquidez total

Contar con la Tarjeta Única no implica el acceso a programas sociales o apoyos gubernamentales; los apoyos se otorgan conforme a la convocatoria publicada por la dependencia correspondiente y sus reglas de operación.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB