Pensión ISSSTE: este es el paso a paso para verificar el aumento

Cada año se efectúa un incremento en los montos que reciben los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), incluido el aguinaldo. Este aumento depende de factores como el índice inflacionario y las disposiciones oficiales establecidas por el Gobierno Federal.

Es indispensable que las personas pensionadas por el instituto tengan conocimiento de que el aumento se realiza de forma automática, sin la necesidad de llevar a cabo ningún trámite, para que puedan evitar estafas de coyotes que buscan obtener dinero con promesas falsas.

Además, existe una manera de revisar que el ajuste se refleje de manera correcta.

¿Cómo revisar el incremento de la Pensión ISSSTE?

Para consultar el aumento de la pensión ISSSTE, es necesario acceder, en primer lugar, a la página web oficial del instituto. Posteriormente, deberá seleccionar la opción "Consulta al catálogo de plazas". Captura los datos personales solicitados, como el número de pensión y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Consulta el incremento aplicado y la fecha en que comenzó a reflejarse en el pago mensual.

¿Cuándo es el próximo pago de la pensión ISSSTE?

El próximo pago de la pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) será depositado el próximo jueves 30 de octubre, y corresponderá a la mensualidad de noviembre.

Además, durante la primera quincena de noviembre, los jubilados recibirán la primera parte de su aguinaldo, equivalente a 20 días de salario. La segunda parte se entregará en los primeros días del siguiente año, es decir, del 2026, aunque la fecha exacta todavía está por confirmarse.

