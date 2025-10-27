Pensión IMSS e ISSSTE: Pago extra que recibirán beneficiarios en noviembre 2025

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó un pago extra para el próximo mes de noviembre 2025.

Las y los pensionados del ISSSTE recibirán un pago extra, el cual será un beneficio adicional para su economía; a continuación te decimos todo lo que tienes que saber sobre este depósito.

¿Cuál es el pago extra que se dará tras la pensión ISSSTE?

El ISSSTE confirmó que habrá dos pagos en noviembre: uno correspondiente al mes y otro a la primera parte del aguinaldo. Estos pagos ayudarán a los beneficiarios a cubrir gastos médicos, de vivienda o compromisos familiares.

El objetivo del ISSSTE, con estos pagos, es garantizar que todos los pensionados reciban su dinero de manera puntual, evitando retrasos que puedan afectar su economía.

¿Cuándo se pagan los aguinaldos del ISSSTE?

Los pagos se realizarán en las siguientes fechas:

Primer pago de aguinaldo: primera quincena de noviembre.

Depósito mensual regular: 30 de octubre.

El ISSSTE recordó que la segunda parte del aguinaldo se pagará a inicios de enero de 2026, aunque la fecha exacta será confirmada una vez que se publique el calendario oficial el próximo año.

Se recomienda que las y los beneficiarios se mantengan informados a través de los canales oficiales del instituto para conocer cualquier aviso relacionado con los pagos.

El pago extra de noviembre llega como un apoyo adicional para las y los pensionados del ISSSTE que dependen de estas prestaciones. Asimismo, refuerza la economía de los jubilados y contribuye a dinamizar el consumo en vísperas del Buen Fin y las fiestas de fin de año.

