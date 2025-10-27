Pensión ISSSTE: Estos son los tres pagos que recibirán pensionados para cerrar 2025

Se acercan los últimos dos meses del año y esto quiere decir que el flujo de dinero aumenta en aquellos pensionados con búsqueda de solventar los gastos por el fin de año.

En el caso de los pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de aquí al fin del año recibirán tres pagos para solventar dichos gastos. A continuación te decimos de qué se trata para que puedas proyectar las últimas decisiones financieras del 2025.

Recordemos que el ISSSTE mantiene su sistema de pago adelantado, depositando la mensualidad el último día hábil del mes previo, lo que garantiza que los recursos estén disponibles antes del inicio del mes correspondiente. Esto permite a los beneficiarios cubrir los gastos de cada mes.

En ese sentido, el primer pago mencionado se realizará a partir del 30 de octubre de 2025, conforme a lo estipulado en el calendario. Y será en referencia al pago de la pensión de noviembre. Este pago incluirá la pensión base, las prestaciones adicionales, el bono de despensa y la previsión social múltiple.

Además del pago mensual, en la primera quincena de noviembre de 2025 llegará la primera parte del aguinaldo a sus beneficiarios. Este esquema ha sido diseñado para que los beneficiarios de la pensión puedan organizar de mejor manera sus finanzas personales.

Cabe destacar que la segunda parte del aguinaldo llegará hasta enero de 2026, permitiendo un ingreso extraordinario para los gastos de inicio de año.

Por último, el tercer pago de este año será el correspondiente al mes de diciembre, el cual se comenzará a dispersar a pensionados del ISSSTE a partir del 28 de noviembre. Deberás tomar en cuenta que el instituto ha puntualizado que el monto mínimo de pago garantizado será de 6 mil 121 pesos, aunque el monto exacto lo puedes proyectar a través de la calculadora dispuesta por el ISSSTE.

Con ello quedan definidos los tres pagos que recibirán los pensionados del ISSSTE en las próximas semanas:

Pago de noviembre

Pago de aguinaldo

Pago de diciembre

¡Recuerda revisar periódicamente las plataformas digitales del ISSSTE para informarte sobre cualquier actualización!

