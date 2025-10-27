Lunes, 27 de Octubre 2025

HOY en Farmacia Guadalajara aprovecha el 30% de descuento en pan de muerto y más

Este lunes, 27 de octubre, Farmacia Guadalajara ofrece un 30% de descuento en pan de muerto y más

Por: El Informador

Este lunes, 27 de octubre, aprovecha el 30% de descuento en pan de muerto que ofrece Farmacia Guadalajara. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

En este inicio de semana, date un gusto con el 30% de descuento en pan de muerto que ofrece Farmacia Guadalajara, y esto no es todo, pues además de aplicar en este delicioso antojo hay más productos donde puedes aprovechar esta gran oferta. A continuación, te decimos los productos del 30% de descuento de hoy, 27 de octubre, en Farmacia Guadalajara.

30% de descuento hoy, 27 de octubre, en Farmacia Guadalajara

Pan de muerto

  • Pan de muerto-Pan Bueno 50 gramos, de 19.50 pesos a 13.50 pesos
  • Pan de muerto-Pan Bueno, relleno de chocolate, 100 g, de 25.80 pesos a 18 pesos

Línea Granvita

  • Avena Instantánea Granvita Sabor Miel con Nuez, 35 gr., de 7.00 pesos a 4.90 pesos
  • Avena Integral Granvita, 400 gr., de 15.00 pesos a 10.50 pesos
  • Avena Instantánea Granvita Sabor Vainilla con Almendras, 35 gr., de 7 pesos a 4.90 pesos
  • Biocereal Granvita con Arándanos, Almendras y Amaranto, 180 gr., de 30 pesos a 21 pesos
  • Galletas Granvita con Avena, Arándanos y Chispas Sabor Yoghurt, 60 gr., de 13.10 pesos a 9 pesos
  • Granola Granvita con Frutas, 400 gr., de 52 pesos a 36 pesos
  • Galletas Granvita Avenitas Sabor Nuez, 135 gr., de 20.40 pesos a 14 pesos
  • Barra de Cereal Granvita Sabor Fresas con Arándanos, 22 gr., de 7.70 pesos a 5.50 pesos

Para conocer más descuentos de productos de la Línea Granvita ingresa aquí.

Antes de realizar tus compras, toma en cuenta lo siguiente:

  1. Recuerda que la vigencia de estas promociones en Farmacia Guadalajara es del 15 al 31 de octubre.
  2. Los precios, condiciones y características son válidos, excepto por errores de impresión.
  3. Cabe resaltar que estos precios y promociones son exclusivos en línea, y la disponibilidad está sujeta a existencias en sucursales.

Para más información sobre ofertas y promociones en Farmacia Guadalajara, ingresa aquí. 

