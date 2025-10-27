Pensión IMSS e ISSSTE: Jubilados que no recibirán aguinaldo en diciembre 2025

Se sabe que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), juegan un papel fundamental en la vida de las personas en México, pues estos no solo proporcionan seguridad social; también se encargan de pagar, como cada mes de diciembre, un aguinaldo a sus trabajadores. Sin embargo, ¿hay trabajadores que no lo recibirán? En esta nota te contamos los detalles.

Las pensiones económicas brindadas por el IMSS y el ISSSTE son destinadas a las y los trabajadores que cumplan con los requisitos establecidos. A su vez, forman parte del sistema de Seguridad Social en México y garantizan ingresos económicos regulares a los beneficiarios.

Según datos oficiales, se estima que el IMSS más de 4.5 millones de personas son beneficiadas, mientras que en el ISSSTE hay 1.2 millones de personas pensionadas. Tanto el IMSS como el ISSSTE determinan el monto de la pensión, considerando factores como el salario base de cotización, el total de semanas o años cotizados, y la edad del trabajador al momento de jubilarse.

¿Qué jubilados no recibirán pensión en diciembre de este 2025?

Con los del IMSS, el pago va solo para los jubilados bajo la Ley 73, ya sea por cesantía de edad o por vejez, sin embargo, quienes se hayan pensionado bajo la Ley 97 no tendrán derecho a recibirla. Recordemos que el aguinaldo es igual a recibir una mensualidad de pensión, este se depositará el próximo lunes 3 de noviembre, siendo coincidente con la pensión del mismo mes.

En cambio, el ISSSTE brinda el aguinaldo a través de un esquema de tres bloques:

La primera parte se abona el 31 de octubre, junto al pago mensual.

La segunda parte se da en la primera quincena de noviembre

El tercer cobro en enero de 2026, como un complemento.

Además, las pensiones se ajustan anualmente conforme a la inflación, con el objetivo de garantizar la estabilidad económica de los beneficiarios.

