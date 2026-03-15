Pensión Bienestar suspenderá pagos MAÑANA; conoce el motivo

Los pagos de las distintas pensiones del Bienestar —Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad y la Pensión Mujeres Bienestar— serán suspendidos temporalmente el día de mañana, lunes 16 de marzo.

La información quedó confirmada tras la difusión de las fechas oficiales de pagos por orden alfabético, por parte de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

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¿Por qué la Pensión Bienestar suspenderá pagos el 16 de marzo?

El día de mañana, ningún beneficiario de los programas sociales antes mencionados recibirá dinero en sus tarjetas de pago.

El calendario oficial de pagos excluye al lunes 16 de marzo debido a que es un día de descanso obligatorio, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) y, por lo tanto, un día inhábil para el Banco del Bienestar.

En dicha fecha, se conmemora el natalicio de Benito Juárez. A pesar de que este suceso histórico ocurrió el 21 de marzo, por ley la fecha se recorre al tercer lunes del mes, promoviendo un periodo de descanso más amplio para trabajadores y estudiantes en el país.

La pausa de pagos será solo durante esta jornada, y se tiene contemplado que los depósitos se reanuden al día siguiente, martes 17 de marzo, siendo el turno de la letra "M".

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar marzo 2026

Lunes 2 de marzo — Letra A

Martes 3 de marzo — Letra B

Miércoles 4 de marzo — Letra C

Jueves 5 de marzo — Letra C

Viernes 6 de marzo — Letras D, E, F

Lunes 9 de marzo — Letra G

Martes 10 de marzo — Letras G

Miércoles 11 de marzo — Letras H, I, J, K

Jueves 12 de marzo — Letra L

Viernes 13 de marzo — Letra M

Martes 17 de marzo — Letra M

Miércoles 18 de marzo — Letras N, Ñ, O

Jueves 19 de marzo — Letras P, Q

Viernes 20 de marzo — Letra R

Lunes 23 de marzo — Letra R

Martes 24 de marzo — Letra S

Miércoles 25 de marzo — Letras T, U, V

Jueves 26 de marzo — Letras W, X, Y, Z

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar de marzo 2026. ESPECIAL

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar en el 2026?

En enero pasado, los programas sociales registraron un incremento respecto a los montos bimestrales del 2025, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación.

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

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MB

