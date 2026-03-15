Beca Rita Cetina para primaria: ¿Cómo recuperar tu cuenta Llave MX?

La Llave MX es una de las herramientas fundamentales para llevar a cabo con éxito el registro en línea de estudiantes de primaria para la Beca Rita Cetina, el cual arrancó el pasado 2 de marzo, de acuerdo con la información compartida por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Esta herramienta fue creada por el Gobierno de México con el objetivo de impulsar la digitalización de sus servicios. Funciona como una cuenta única que permite a los ciudadanos realizar trámites en línea de forma segura, rápida y sin intermediarios.

Si eres padre, madre o tutor, y estás interesado en registrar a tu hijo en alguna beca impulsada por el gobierno federal, es necesario generar una cuenta Llave MX, ya que se trata de un requisito indispensable para poder solicitar cualquier apoyo.

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En ese sentido, uno de los escenarios más comunes entre las familias con más de un hijo en educación básica es la recuperación de la cuenta Llave MX, ya que, al tratarse de un perfil verificado con documentación personal, la plataforma no permite la creación de otra cuenta, así que, al olvidar tu contraseña, es necesario recuperar la cuenta.

En temporada de las nuevas convocatorias para programas como la Beca Rita Cetina, el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, compartió en redes sociales un tutorial para recuperar el usuario y contraseña de la cuenta Llave MX.

¿Cómo recuperar los datos de tu cuenta Llave MX?

Ingresa a la página www.llave.gob.mx Selecciona la opción "¿olvidaste tu usuario?" Ingresa tu CURP, da clic en el apartado que dice "No soy un robot" Selecciona el botón rojo que dice "Consultar" y automáticamente te llegará un correo a la dirección electrónica que ligaste a la cuenta Llave Mx. En el correo se anexará una liga de acceso para consultar tu usuario.

En caso de no recordar la contraseña, los pasos a seguir para acceder a la cuenta varían un poco.

Ingresa a la página www.llave.gob.mx Selecciona la opción "¿Olvidaste tu contraseña?". En este caso la página te pedirá tu número celular o el correo que asociaste a tu perfil. Da clic en el apartado que dice "No soy un robot" y pica el botón "Enviar". Consulta el enlace que se enviará a los medios de contacto que registraste para poder crear una nueva contraseña en tu cuenta Llave MX.

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MB

