SAT confirma qué pasa si haces muchas transferencias en marzo 2026

Las transferencias bancarias son una de las herramientas que en los últimos años han cobrado popularidad entre los usuarios mexicanos, debido a la facilidad que brindan para enviar o recibir dinero al instante. En este contexto resulta relevante que los contribuyentes estén informados respecto a la forma en la que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) las vigila.

¿Qué pasa si hago muchas transferencias en un mes?

No existe un límite legal específico del número de transferencias bancarias que un contribuyente puede realizar mensualmente, del mismo modo en que no hay un límite en el monto que estos movimientos pueden alcanzar definido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sin embargo, algunas situaciones pueden activar mecanismos de vigilancia, principalmente si la autoridad detecta que el dinero recibido no coincide con los ingresos declarados.

Las instituciones financieras se encuentran obligadas a reportar al SAT todos los depósitos en efectivo, en moneda nacional o extranjera, cuya suma supere los 15 mil pesos en un mes. Este tipo de movimientos no necesariamente está sujeto al pago de impuestos, pero el origen de los fondos debe ser justificado de forma adecuada.

Por otro lado, las transferencias de grandes montos que se envíen o se reciban del extranjero también pueden generar que las autoridades soliciten información sobre el origen del dinero.

Además, los movimientos inusuales, es decir, que no coincidan con el dinero reportado que se recibe, también pueden derivar en una auditoría para conocer el origen de los fondos y si se está cumpliendo con las obligaciones fiscales.

De este modo, realizar un gran número de transferencias en un mes no se traduce necesariamente en problemas con el SAT, siempre y cuando el origen del dinero sea justificado.

Si deseas mantener tus finanzas en orden, es recomendable declarar todos tus ingresos y guardar los documentos que te ayuden a demostrar el origen del dinero. También puedes consultar a un contador profesional para que te ayude a cumplir con tus obligaciones fiscales.

