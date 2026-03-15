La gasolina es un producto indispensable para la movilidad, puesto que es el combustible de la mayoría de los vehículos en México; sin embargo, durante la época de calor, las altas temperaturas pueden afectar su rendimiento.En este contexto, aquí te compartimos cuáles son los mejores momentos del día para cargar combustible para evitar su evaporación y, por lo tanto, ahorrar dinero.De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el mejor horario para cargar gasolina es por la tarde, específicamente después de las 18:00 horas o por las mañanas, antes de las 10:00 horas.¿El motivo? La CAMe explicó, a través de su cuenta de "X", que si cargas gasolina durante ese horario, evitarás su evaporación y ahorrarás dinero, pues rendirá más tiempo; asimismo, el organismo gubernamental explicó que no debes cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.¡Así que ya lo sabes! Seguir estas recomendaciones durante la "temporada de ozono" y la "temporada seca-caliente" puede ayudarte a aprovechar mejor el rendimiento de la gasolina de tu auto; de igual forma, contribuyes a reducir las emisiones contaminantes y a cuidar tu salud.Si bien cargar gasolina antes de las 10:00 horas o después de las 18:00 horas puede mejorar su rendimiento durante épocas de calor, existen otras recomendaciones y hábitos que los conductores pueden adoptar para optimizar el consumo del combustible.A través de su blog oficial, el fabricante de autos, Ford compartió algunos consejos con los que podrías ahorrar hasta 50% de gasolina:No olvides llevar a tu auto a que reciba mantenimiento periódicamente; de no hacerlo, puede afectar al rendimiento del combustible a largo plazo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB