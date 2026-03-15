Hacienda prevé un 2026 "mucho más favorable" y crecimiento económico sólido

Edgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tras admitir que 2025 fue un año marcado por la volatilidad en el comercio global, en especial, por los cambios en la política económica estadounidense, afirmó que el panorama para 2026 " es mucho más favorable ".

El funcionario anticipó un crecimiento más sólido, cercano al 3 %, conforme se recupere la demanda interna, se estabilice el contexto externo y se despejen las tensiones comerciales.

El desglose de SHCP

Durante su participación en plenaria con consejeros de Banamex, Amador sostuvo que el entorno internacional afectó la confianza de hogares y empresas durante 2025 . Sin embargo, estimó que el consumo y la inversión deberían retomar dinamismo , en un año en el que también se perfila la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

No obstante, Amador aseguró que, aun en un "entorno desafiante", también fue "un año que confirmó la resiliencia estructural de nuestra economía mexicana".

En este sentido, señaló que, si bien el país solo creció un 0.6 %, se evitaron todos los "escenarios de recesión que algunos anticipaban al inicio de año" y presumió que, para este año, organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco de México (Banxico) han revisado al alza sus expectativas.

Lee también: Detienen a uno de los 10 más buscados por el FBI en Sinaloa por estos delitos

Las estimaciones optimistas

Hacia adelante, previó que el crecimiento del país se consolidará hasta 2027 conforme se materialicen inversiones públicas y privadas.

"La OCDE, por ejemplo, elevó su previsión a 1.4 % y el Banco de México a 1.6 %, nuestra expectativa es tener un crecimiento cercano al 3 % rumbo al final de este ejercicio. Son señales de que la confianza se está fortaleciendo y de que los fundamentos están respondiendo", afirmó.

De acuerdo con las estimaciones de Hacienda, el país crecería en un rango de 1.8 % al 2.8 %, un promedio de 2.3 %, superior a la expectativa de analistas privados que esperan un alza del 1.4 por ciento .

Amador sostuvo su optimismo en el Plan México, que busca "canalizar inversión hacia sectores estratégicos, elevar el valor agregado doméstico y generar empleos mejor remunerados por mayor contenido y nivel tecnológico".

En paralelo, mencionó el Plan Nacional de Infraestructura, que proyecta una cartera superior a 5 billones de pesos (unos 282 mil 466 millones de dólares) , distribuida en más de mil 500 proyectos en energía, transporte ferroviario, carreteras, puertos, salud y agua.

Previo a la revisión del T-MEC, la principal aversión para el país, y pese a "un entorno de mayores tasas arancelarias globales", Amador presumió que México se consolidó como el principal socio de Estados Unidos, aunque anticipó que podría aumentar más su contenido nacional por cada dólar.

Destacó que México mantiene una "ventaja relativa" en su principal mercado al enfrentar una tasa arancelaria efectiva de 4.4 % y atribuyó parte de ese desempeño a que en 2025 el 89 % de las exportaciones a Estados Unidos se acogió al T-MEC.

Te recomendamos: Turismo en Medio Oriente pierde 600 millones de dólares diarios por conflicto en Irán

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF