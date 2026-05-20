Pensión Bienestar: ¿Quiénes cobran el apoyo este miércoles 20 de mayo?

El Gobierno de México avanza con la dispersión de recursos de las distintas pensiones del Bienestar correspondientes al bimestre mayo-junio de 2026. La Secretaría de Bienestar organiza este operativo financiero mediante un calendario escalonado que busca agilizar el acceso a los fondos y brindar un mejor servicio en las sucursales bancarias. Este sistema permite a los ciudadanos disponer de su dinero de forma ordenada. La estrategia garantiza que los apoyos lleguen de manera directa y sin intermediarios a los beneficiarios.

Las autoridades depositan los fondos de forma directa en las tarjetas del Banco del Bienestar. Durante este mes, la dependencia federal distribuye el dinero a los inscritos en diversos programas sociales, abarcando a personas de la tercera edad, mujeres, individuos con alguna limitación física y madres trabajadoras. El diseño del calendario obedece a la primera letra del apellido paterno del beneficiario, un método que previene aglomeraciones en los cajeros automáticos y asegura una atención fluida en las ventanillas de las instituciones financieras.

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Montos oficiales para las pensiones del Bienestar

Para este periodo, las autoridades mantienen los montos establecidos a principios de año para cada sector de la población. Los adultos mayores de 65 años perciben un ingreso de 6 mil 400 pesos bimestrales. Por su parte, el programa Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a ciudadanas de 60 a 64 años, otorga un apoyo económico de 3 mil 100 pesos. Asimismo, las personas con discapacidad reciben 3 mil 300 pesos, mientras que el programa para niñas y niños hijos de madres trabajadoras entrega los fondos correspondientes según las reglas de operación vigentes.

Los derechohabientes tienen múltiples opciones para utilizar su dinero una vez que el sistema refleja el depósito en sus cuentas. La tarjeta del Banco del Bienestar funciona como cualquier otro plástico bancario, lo que permite a los usuarios pagar sus compras en supermercados, farmacias y establecimientos que cuenten con terminal punto de venta.

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Letras que cobran el apoyo este miércoles 20 de mayo

De acuerdo con la programación oficial de la Secretaría de Bienestar, este miércoles 20 de mayo de 2026 corresponde el turno a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con las letras P y Q. Estas personas verán reflejado su dinero en sus cuentas desde las primeras horas del día y podrán disponer de él en el momento que lo decidan. Este bloque de letras marca la recta final del calendario de pagos de este bimestre, el cual arrancó el pasado 4 de mayo con la letra A y concluirá el próximo 27 de mayo con las últimas letras del abecedario.

Recomendaciones de seguridad al retirar tu dinero

Antes de salir de casa rumbo a la sucursal bancaria, los usuarios pueden verificar el saldo de su cuenta para confirmar que el depósito ya está disponible. La dependencia ofrece dos vías rápidas y seguras para realizar esta consulta: la aplicación móvil del Banco del Bienestar, disponible para teléfonos inteligentes, y la línea telefónica oficial, donde un sistema automatizado brinda la información al ingresar los datos de la tarjeta. Revisar el saldo con anticipación ahorra tiempo, evita traslados innecesarios y reduce la saturación en los cajeros automáticos durante los días de mayor afluencia.

Este miércoles 20 de mayo de 2026 corresponde el turno a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con las letras P y Q. ESPECIAL/Banco del Bienestar

Al momento de acudir al cajero automático, los beneficiarios deben aplicar medidas de precaución para proteger su dinero. Las autoridades sugieren rechazar cualquier tipo de ayuda de desconocidos y ocultar el teclado al digitar el Número de Identificación Personal (NIP). Si el cajero presenta alguna falla o retiene la tarjeta, el usuario debe reportar el incidente al instante al personal del banco o a la línea de atención a clientes.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

