Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta segunda semana de mayo de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 20 de mayo de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 13 de mayo por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Sandía Charleston a $10.90 el kilo

Pepino a $10.90 el kilo

Piña Miel a $16.90 el kilo

Cebolla blanca a $16.90 el kilo

Plátano Tabasco a $24.90 el kilo

Toronja Sangría a $29.90 el kilo

Papaya Maradol a $34.90 el kilo

Jícama a $29.90 el kilo

Mamey a $39.90 el kilo

Guayaba a $49.90 el kilo

Mango Paraíso $36.90 el kilo

Lechuga Romana a $24.90 la pieza

Blueberry a $39.90 la pieza

Brócoli a $39.90 el kilo

Champiñón a granel a $89.90 el kilo

Mango Ataúlfo a $24.90 el kilo

Limón agrio con semilla a $39.90 el kilo

Pera de Anjou a $59.90 el kilo

Fresa a $69.90 la charola

Chile poblano a $89.90 el kilo

Zanahoria a $21.90 el kilo

Papa russet a $29.90 el kilo

Nopales a $29.90 el kilo

Cilantro a $7.90 por pieza

Chayote sin espinas a $29.90 el kilo

Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza

Apio a $29.90 el kilo

Aguacate Hass a $59.90 el kilo

Naranja valencia a $19.90 el kilo

Tomate verde sin cáscara a $19.90 el kilo

Melón Chino a $24.90 el kilo

Calabaza Italiana a $24.90 el kilo

Carnes, pollos y pescados

Molida de Res 95/5 a $247.70 el kilo

Aguja de res para cocido a $152.70 el kilo

Filete de Salmón a $399.00 el kilo

Camarón mediano a $330 el kilo



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Importancia de las ofertas semanales para mitigar el impacto de la inflación en los hogares mexicanos

Ante el panorama de encarecimiento global y local, las iniciativas de descuentos semanales en frutas, verduras y carnes se han convertido en un respiro esencial para la economía de las familias mexicanas. Al aprovechar los precios reducidos en productos frescos, los consumidores pueden surtir su despensa de manera más eficiente, logrando esquivar los picos inflacionarios que afectan a los mercados tradicionales y asegurando el acceso a una alimentación balanceada sin comprometer su presupuesto mensual.

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OB