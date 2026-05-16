Pensión IMSS e ISSSTE: Fechas exactas del pago de junio 2026 según el calendario

Junio se acerca y con él llegará la sexta dispersión del pago de la pensión correspondiente a 2026 para los beneficiarios del IMSS y del ISSSTE en México. Conocer con tiempo las fechas exactas de depósito es siempre lo más seguro para una correcta planeación financiera. En caso de que no las sepas, te dejamos los días en los que se realizarán los pagos.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión IMSS de junio de 2026?

El depósito de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se realiza, como es habitual, el primer día hábil de cada mes. En el caso de junio de 2026, el pago se efectuará el lunes 1 del mes; no hay ajuste en las fechas, ya que no hay puente ni fin de semana.

De acuerdo con el calendario oficial publicado por el IMSS a inicios del año, a partir de esa fecha los jubilados y pensionados tendrán los recursos disponibles para ser retirados de sus cuentas bancarias. Se recomienda verificar el saldo y, de ser posible, evitar acudir a sucursales o cajeros automáticos el mismo día del depósito para prevenir aglomeraciones.

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¿Cuándo cae el pago de la Pensión ISSSTE?

La pensión del ISSSTE correspondiente a junio de 2026 se depositará el viernes 29 de mayo . Esta fecha responde a la normativa del instituto, que establece que los pagos se realicen antes de que concluya el mes previo.

El adelanto del depósito, contemplado en el calendario oficial, tiene como objetivo facilitar la planeación financiera de jubilados y pensionados, al garantizar que cuenten con los recursos antes del inicio de junio.

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Recomendaciones para beneficiarios del IMSS e ISSSTE

Ambos institutos recomiendan a sus beneficiarios consultar con anticipación los calendarios oficiales de pago para llevar una mejor organización de sus finanzas personales y evitar contratiempos al momento de disponer de sus recursos. Asimismo, exhortan a extremar precauciones al realizar retiros en sucursales bancarias o cajeros automáticos, especialmente durante las fechas de pago, cuando la afluencia de usuarios suele incrementarse y, con ello, los tiempos de espera y la concentración de personas.

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