Pensión Bienestar: ¿Qué se sabe del pago de julio 2026? Calendario tentativo y montos actualizados

El programa de la Pensión Bienestar se prepara para realizar un nuevo depósito a millones de beneficiarios en todo el país. Ante la proximidad del nuevo bimestre, ha surgido gran interés por conocer los detalles del pago de julio 2026, por lo que es fundamental revisar el calendario tentativo y los montos actualizados que las autoridades federales entregarán a los adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

Este apoyo económico representa una de las principales iniciativas sociales del gobierno federal para garantizar un ingreso básico a los sectores más vulnerables de la población mexicana.

De acuerdo con la información operativa del programa, los recursos correspondientes al cuarto bimestre del año, que abarca los meses de julio y agosto, comenzarán a dispersarse en los primeros días del mes.

La Secretaría de Bienestar mantiene la logística de distribución a través de transferencias electrónicas directas, eliminando el uso de efectivo y los intermediarios. Todos los depósitos se realizarán exclusivamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, institución encargada de administrar y resguardar los fondos de los derechohabientes en las 32 entidades federativas de la República Mexicana.

¿De cuánto será el pago de la Pensión Bienestar en julio 2026?

Para este periodo, los montos actualizados se mantienen conforme a los incrementos establecidos a principios de año.

La Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a personas de 65 años en adelante, entrega 6 mil 400 pesos bimestrales. Este programa apoya de manera universal a este sector poblacional, sin importar su nivel de ingresos, puesto que la Constitución lo reconoce como un derecho inalienable.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar, implementada durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destina sus recursos a mujeres de entre 60 y 64 años de edad. Este apoyo universal otorga 3 mil 100 pesos cada dos meses con el objetivo de impulsar la independencia económica de las beneficiarias. Asimismo, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad entrega pagos de 3 mil 300 pesos para respaldar a este grupo poblacional, aunque la cobertura varía en cada estado según la edad de los solicitantes.

Finalmente, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, facilita el cuidado infantil ante la ausencia de los padres con un monto de mil 650 pesos bimestrales.

Los beneficiarios tienen la libertad de utilizar el dinero en cualquier establecimiento que acepte pagos con tarjeta bancaria, así como retirar el efectivo en los cajeros automáticos de la institución sin costo alguno.

Calendario tentativo de la Pensión Bienestar de julio 2026

A continuación, presentamos la lista con las fechas de pago estimadas:

Miércoles 1 de julio: Letra A

Jueves 2 de julio: Letra B

Viernes 3 de julio: Letra C

Lunes 6 de julio: Letras D, E, F

Martes 7 de julio: Letra G

Miércoles 8 de julio: Letras H, I, J, K

Jueves 9 de julio: Letra L

Viernes 10 de julio: Letra M

Lunes 13 de julio: Letras N, Ñ, O, P, Q

Martes 14 de julio: Letra R

Miércoles 15 de julio: Letra S

Jueves 16 de julio: Letras T, U, V

Viernes 17 de julio: Letras W, X, Y, Z

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB