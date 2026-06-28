Analistas de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) señalaron que los créditos automotrices en México alcanzarán la mayor cuota de mercado este 2026 en la historia . Las expectativas están cimentadas en los datos de los ingresos al territorio de las empresas chinas y la creciente participación de las financieras de marca.

El financiamiento ha ganado terreno en la comercialización de coches: 73 % de las ventas en 2025 fueron a través de algún tipo de crédito, después de registrar 68 % en 2024 .

"Este año la previsión es que la representatividad del financiamiento sea superior; estimamos que pueda llegar a 80 % de las colocaciones a nivel nacional", dijo Ken Charles, director general de MStar.

La media nacional

La AMDA prevé que se vendan este año un millón 677 mil 337 vehículos ligeros nuevos , por lo que 80 % equivale a un millón 341 mil 870 unidades .

Tan sólo de enero a abril se reportó un total de 365 mil 493 colocaciones crediticias para la adquisición de un vehículo, lo que representó un avance de 7 % o 23 mil 919 unidades adicionales en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Mientras que la tasa nacional de financiamiento con respecto al número de consumidores alcanzó 75.5 % durante el primer cuatrimestre y en 28 estados la participación superó 70 por ciento.

Los estados que ya superan el promedio nacional de 75.5 % son: Nuevo León, Sinaloa, Yucatán, Hidalgo, Campeche, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Puebla, Querétaro, Chihuahua, Quintana Roo, Baja California, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tamaulipas y Sonora.

En el caso de los vehículos de marcas chinas, el porcentaje de financiamiento alcanzó 57.6 %; en tanto que, para autos híbridos y eléctricos, el índice fue de 52 por ciento.

Mercado potencial

El número de créditos automotrices que no se autorizaron en los primeros meses de este año se estimó en 15 mil 356, lo que equivale a 8 mil 82 millones de pesos.

"Este dato se refiere a la cantidad de vehículos nuevos que podrían haber sido financiados en un periodo específico, lo que representa un mercado potencial", apuntó Charles.

A pesar de la buena tendencia del financiamiento automotriz, el sistema financiero mexicano sigue mostrando rigidez y las tasas de rechazo se mantienen elevadas .

"De acuerdo con los expertos en financiamiento, el rechazo promedio en una financiera es de 30 %, pero si le llegaran 100 % de los clientes sin los filtros de los distribuidores, su tasa de rechazo sería de 60 o 65 por ciento.

"En el caso de los bancos, la tasa promedio se encuentra en 30 por ciento. Esto quiere decir que, en México, en promedio, cinco de cada 10 personas que buscan financiar su automóvil siguen siendo rechazadas", destacó Charles.

Explicó que entre las principales barreras que relegan a los mexicanos del acceso a financiamiento están su situación financiera y su capacidad económica, así como su historial crediticio .

Ante esta situación, varios grupos parlamentarios han impulsado una propuesta con cambios que están en discusión en el Congreso de la Unión que busca reformar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

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FF