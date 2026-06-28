La Industria Nacional de Autopartes (INA) dio a conocer que las y los hogares mexicanos, que ascienden a 39 millones, gastan 15 mil 507 pesos al año en promedio en combustible, refacciones, accesorios y servicios de mantenimiento de sus coches . Actualmente, en el país existen 54.1 millones de vehículos en circulación con una edad promedio de 16.2 años.

Mantener un auto en México, ¿privilegio?

De acuerdo con la INA, México registra una demanda histórica de refacciones y servicios de mantenimiento .

Gabriel Padilla, director general de la INA, destacó que para los fabricantes de autopartes, no solo el parque vehicular mexicano representa un potencial mercado, sino también el mercado de Norteamérica, ya que exportan productos a Estados Unidos y Canadá.

"En Norteamérica circulan 367 millones de vehículos y se estima que el mercado de mantenimiento y reparación seguirá creciendo en la década, independientemente del comportamiento de las ventas", destacó Padilla, en un seminario web para presentar el International Aftermarket Summit y la INA PAACE Automechanika 2026.

El mercado de repuesto, como se le conoce a la venta de refacciones y partes para darle mantenimiento a un vehículo, seguirá operando, ya que todos esos autos en circulación requieren mantenimiento, sustitución de componentes y actualización de tecnología.

"México se ha consolidado como el principal centro de manufactura y distribución de autopartes para la región; INA y el Aftermarket Summit funcionan como un puente de conexión entre fabricantes, distribuidores y compradores de toda Norteamérica", apuntó Padilla.

El parque vehicular en México

Las entidades con el mayor número de vehículos en circulación son el Estado de México, con 10.4 millones de unidades; Ciudad de México, con 6.5 millones; Jalisco, con 4.9 millones; Veracruz, con 2.5 millones; y Nuevo León, con 2.4 millones de coches .

En estos estados se concentra la mayor demanda de mantenimiento y reparación de vehículos, aunque el crecimiento del parque vehicular es un fenómeno nacional, por lo que existe un mercado para talleres, distribuidores y fabricantes de autopartes en todo el país.

El parque vehicular en el país ha crecido un 43 % en los últimos 10 años, tomando como base el 2016.

Con información de SUN.

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