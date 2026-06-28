SAT: planea hacer estas inspecciones por este motivo y en esto consisten

El SAT reforzará las visitas domiciliarias para verificar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. Conocer cómo funcionan estas inspecciones y cuáles son tus derechos puede ayudarte a evitar problemas, multas o contratiempos si alguna vez recibes una revisión.

¿Por qué el SAT realizará estas inspecciones?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificará las visitas domiciliarias como parte de sus acciones para fortalecer la fiscalización y combatir prácticas como la evasión fiscal y las operaciones irregulares.

Estas inspecciones forman parte de las facultades que la autoridad fiscal tiene para comprobar que tanto personas físicas como personas morales cumplen correctamente con las obligaciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación (CFF).

El objetivo principal es verificar que la información presentada por los contribuyentes coincida con la realidad de sus actividades económicas y que no existan inconsistencias relacionadas con declaraciones, pagos o el domicilio fiscal registrado.

¿En qué consisten las visitas domiciliarias?

Las visitas domiciliarias son un procedimiento de fiscalización mediante el cual personal autorizado del SAT puede acudir al domicilio fiscal del contribuyente para realizar una revisión.

De acuerdo con la información difundida, durante estas inspecciones los visitadores podrán documentar el procedimiento mediante cámaras de video, fotografías y otros medios electrónicos, con el propósito de dejar evidencia de las actividades comerciales, instalaciones, inventarios u operaciones que formen parte de la revisión.

Estas visitas no se realizan de manera arbitraria. Los funcionarios deben presentarse debidamente identificados y exhibir la orden correspondiente emitida por la autoridad competente, en la que se especifican el fundamento legal, el motivo de la inspección y los datos del contribuyente.

¿Qué busca comprobar la autoridad fiscal?

Las inspecciones tienen como finalidad confirmar que los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales y detectar posibles irregularidades.

Entre los aspectos que pueden verificarse se encuentran:

La veracidad del domicilio fiscal registrado.

La existencia de las actividades económicas declaradas.

La documentación que respalda operaciones comerciales.

La correspondencia entre inventarios, servicios y actividad económica.

El cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas por la ley.

En algunos casos, las revisiones también buscan comprobar la denominada materialidad de las operaciones, es decir, que los bienes o servicios reportados realmente existieron y cuentan con la documentación que los respalda.

¿Quiénes pueden recibir una visita del SAT?

Las facultades de comprobación del SAT pueden aplicarse tanto a personas físicas como a personas morales cuando existan elementos que justifiquen una revisión.

Las causas pueden incluir inconsistencias detectadas en declaraciones fiscales, omisiones en el pago de contribuciones, dudas sobre el domicilio fiscal o información que requiera ser corroborada por la autoridad.

Esto no significa que todos los contribuyentes serán visitados, sino que las inspecciones forman parte de los mecanismos legales de fiscalización con los que cuenta la autoridad tributaria.

¿Cómo se desarrolla una inspección?

Cuando se realiza una visita domiciliaria, el personal del Servicio de Administración Tributaria debe identificarse oficialmente antes de iniciar cualquier procedimiento.

Asimismo, la autoridad debe entregar la documentación correspondiente donde se indiquen el motivo de la visita, el alcance de la revisión y el fundamento jurídico que la respalda. Durante la inspección pueden levantarse actas y recopilar evidencia relacionada con las operaciones revisadas, siempre dentro del marco de las facultades previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Puntos clave sobre las inspecciones del SAT

Si deseas saber en qué consisten estas revisiones, estos son los aspectos más importantes:

El SAT intensificará las visitas domiciliarias como parte de sus acciones de fiscalización.

Las inspecciones buscan verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Los visitadores deben identificarse y presentar una orden oficial antes de iniciar la revisión.

Las visitas pueden incluir el uso de fotografías y video para documentar el procedimiento.

Se revisan aspectos como el domicilio fiscal, las operaciones y la documentación del contribuyente.

Las facultades están previstas en el Código Fiscal de la Federación.

¿Qué deben tener presente los contribuyentes?

Las visitas domiciliarias forman parte de las herramientas legales con las que cuenta el SAT para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias en México. Por ello, resulta importante que los contribuyentes mantengan actualizada su información fiscal, conserven la documentación que respalde sus operaciones y conozcan el procedimiento que debe seguir la autoridad durante una inspección.

Aunque estas revisiones pueden generar inquietud, la legislación establece reglas específicas sobre cómo deben desarrollarse y cuáles son las facultades del Servicio de Administración Tributaria. Estar informado permite identificar un procedimiento legítimo y atenderlo conforme a la normativa vigente, reduciendo riesgos de sanciones derivadas de incumplimientos o inconsistencias detectadas por la autoridad fiscal.

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