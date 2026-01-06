Pensión Bienestar: ¿Es necesario retirar el dinero el mismo día del pago en 2026?

Este mes, las personas beneficiarias de la Pensión Bienestar estarán recibiendo el pago correspondiente al bimestre enero-febrero, el primero de 2026. Como es habitual, la dispersión de recursos económicos, a cargo del Banco del Bienestar, se realiza de forma escalonada, siguiendo el orden establecido en el calendario por letras.

En este escenario, los derechohabientes suelen presentar dudas sobre si es necesario retirar los fondos de la tarjeta el mismo día de su depósito.

¿Es necesario retirar el dinero de la Pensión Bienestar el mismo día del pago?

No, no es necesario retirar el dinero del pago de la Pensión Bienestar el día en que se deposita. Esto se debe a que la tarjeta bancaria funciona como una cuenta de ahorro, por lo tanto, el monto permanece seguro en ella hasta que sea requerido.

Aunque no es necesario retirar todo el dinero el mismo día de pago, es fundamental mantener activa la tarjeta, pues, de acuerdo con las Reglas de Operación del programa social, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no cobrar durante dos bimestres seguidos puede derivar en la baja definitiva del apoyo.

Cabe decir que el plástico para cobrar los recursos de los programas sociales puede emplearse como cualquier otra tarjeta bancaria. Algunas de sus funciones son:

Pagar en establecimiento que cuenten con terminal bancaria como supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias, restaurantes, entre otros

Retirar dinero en ventanillas de la institución bancaria o en cajeros automáticos

Mantener recursos en tu cuenta y ahorrarlos

Recibir depósitos, incluso si son de otras instituciones financieras

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar en 2026?

De acuerdo con las reglas de operación del programa, la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores se dispersa de forma bimestral junto con otros apoyos del gobierno: la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad y el Programa para Madres Trabajadoras.

En 2026, estos son sus montos confirmados:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: seis mil 400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: tres mil 100 pesos

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: tres mil 300 pesos

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

