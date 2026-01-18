BIDE: nueva alternativa para evitar embargos y bloqueos por parte del SAT

A partir de la reforma al Código Fiscal de la Federación, se incorporó una figura destinada a salvaguardar el interés fiscal y ofrecer certeza a los contribuyentes: el Billete de Depósito (BIDE). Este documento permite suspender el cobro de créditos fiscales y, al mismo tiempo, protege los sellos digitales, lo que posibilita que los negocios continúen emitiendo facturas mientras se resuelve su situación.

La introducción del BIDE ha generado diversas preguntas, principalmente en torno a su costo y utilidad. No obstante, la regulación establece con claridad que se trata de un instrumento gratuito y confiable, mediante el cual se acredita la entrega de recursos que quedan a disposición de autoridades judiciales o administrativas. Su uso aplica en distintos supuestos, como créditos fiscales, procedimientos administrativos e incluso pensiones alimenticias.

El Billete de Depósito (BIDE) es un documento oficial previsto en el Código Fiscal de la Federación que sirve para garantizar el interés fiscal cuando una persona o empresa tiene un adeudo, crédito fiscal o un procedimiento ante una autoridad administrativa o judicial.

En términos sencillos, el BIDE acredita que el contribuyente depositó una cantidad de dinero para que quede bajo resguardo de la autoridad, sin que ese pago signifique aceptar la deuda ni perder el derecho a defenderse.

¿Para qué sirve el BIDE?

El Billete de Depósito se utiliza principalmente para:

Suspender el cobro de créditos fiscales

Evitar embargos o medidas de apremio

Proteger los sellos digitales, permitiendo que el negocio siga facturando

Garantizar recursos en juicios fiscales, administrativos o judiciales

Asegurar pagos en otros supuestos legales, como pensiones alimenticias

Instituciones autorizadas para emitir el BIDE

En el caso de Sonora, los contribuyentes que necesiten garantizar el interés fiscal a través de este mecanismo deben acudir exclusivamente a las instancias oficiales habilitadas para ello. Al respecto, se precisa que:

“Las dos únicas instituciones autorizadas para realizar la emisión de Billetes de Depósito son el Banco del Bienestar y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito)”.

Características y beneficios del Billete de Depósito

El BIDE cuenta con varias ventajas que lo convierten en una opción accesible para los contribuyentes:

Sin costo: la expedición del documento no tiene ningún cargo para el solicitante.

Sin rendimientos: no genera intereses ni comisiones adicionales.

Seguridad jurídica: el pago solo puede realizarse al beneficiario designado mediante orden expresa de la autoridad competente.

Una alternativa al depósito económico

Para quienes buscan evitar la constitución de una garantía monetaria o un proceso legal prolongado, existe otra opción. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) pone a disposición el Acuerdo Conclusivo, un mecanismo que permite al contribuyente dialogar directamente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante una auditoría.

A través de este procedimiento, es posible corregir irregularidades de manera voluntaria, llegar a acuerdos y prevenir litigios que suelen resultar extensos y costosos, ofreciendo así una vía adicional para resolver controversias fiscales sin recurrir al depósito de recursos.

