El Banco Mundial publicó el informe de Perspectivas Económicas Globales 2026 y, en este documento, prevé que habrá un crecimiento del 2.6 % para Latinoamérica, una cifra inferior al pronóstico anterior. A continuación los detalles.

El organismo internacional declaró que la economía global se ralentizará ligeramente en 2026, aunque se está mostrando más resiliente de lo esperado pese a las tensiones comerciales y la gran incertidumbre política, con una expansión prevista del 2.7 % para este año, cuatro décimas más que lo estimado en junio.

Asimismo, el informe del organismo internacional prevé que habrá un crecimiento del 2.7 % en 2027 .

Particularidades de las Perspectivas Económicas Globales 2026

En cuanto a los países emergentes y en desarrollo, el Banco Mundial espera un crecimiento del 4.2 % (tres décimas más con respecto a junio) para el año recién concluido y expansiones del 4 % y el 4.1 % (dos décimas más en ambos casos) en los dos años siguientes.

Lee también: Esta es la ciudad en México con más trabajos informales

Para Latinoamérica, sin embargo, las perspectivas son algo menos alentadoras, con un crecimiento que se prevé una décima inferior al anterior pronóstico, tanto para 2025 (2.2 %) como para 2026 (2.3 %), y que permanecería sin cambios, en el 2.6 %, en 2027 .

El Banco Mundial subraya que, si las proyecciones se cumplen, la década de 2020 apunta como la década de menor crecimiento global desde los años sesenta.

También suponen un aumento en la brecha en los distintos niveles de vida en todo el mundo, ya que, mientras las economías avanzadas disfrutan de ingresos "per cápita" superiores a los de 2019, una de cada cuatro economías en desarrollo es más pobre que entonces.

El organismo espera que Estados Unidos mejore su crecimiento una décima hasta el 2.2 % en 2026, mientras que China rebajará su crecimiento este año al 4.4 %, y la zona euro reducirá su crecimiento en cinco décimas, hasta el 0.9 %, para repuntar ligeramente al 1.2 % en 2027, datos que son mejores que los de informe anterior.

El informe subraya lo insostenible de esta divergencia e insta a los Gobiernos, tanto de economías emergentes como avanzadas, a "liberalizar de forma decidida la inversión privada y el comercio, controlar el gasto público e invertir en nuevas tecnologías y educación" para evitar el estancamiento y el aumento del desempleo .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF