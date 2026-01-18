Crece 55.5% trabajadores de plataformas digitales con seguro social

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que la reforma en materia de plataformas digitales ha tenido resultados exitosos y destacó que la prueba piloto obligatoria para personas que trabajan en ellas, realizada entre julio y diciembre de 2025, confirmó que es posible ampliar derechos laborales y acceso a la seguridad social sin eliminar la flexibilidad ni afectar la disponibilidad de empleo en la economía digital.

La dependencia resaltó que, en diciembre, 206 mil 521 personas superaron el umbral del ingreso neto mensual equivalente a un salario mínimo, lo que representa un crecimiento de 55.5% respecto de las 132 mil 841 personas registradas en julio bajo esta condición.

Detalló que, al cierre de 2025, el salario base de cotización promedio en plataformas digitales fue de 392.42 pesos diarios, nivel 41% superior al salario mínimo, "lo que refleja una incorporación a la seguridad social sobre ingresos reales".

La dependencia federal agregó que la aportación directa de las personas trabajadoras representa aproximadamente 2.5% del salario base de cotización, mientras que el resto corresponde a cuotas patronales a cargo de las plataformas, con lo que "se desmiente la idea de que la reforma encarece artificialmente el trabajo o traslada la carga a quienes generan los ingresos".

Aseguró que no se observa un impacto adverso en el empleo en plataformas digitales tras la implementación de la reforma , y con el incremento sostenido de trabajadores registrados se confirma que el modelo no se ha visto afectado; por el contrario, se elimina el cambio de paradigma de mantener servicios baratos a costa de la precariedad laboral.

"Los resultados del piloto confirman que la reforma al trabajo en plataformas digitales no elimina la flexibilidad: elimina la precariedad, al ampliar la protección social, ordenar la relación laboral y reconocer la naturaleza intermitente del trabajo en plataformas.

"Así, México avanza hacia un modelo de desarrollo más justo e incluyente, alineado con las mejores prácticas internacionales y con la política laboral de trabajo digno que impulsa el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum", señaló.

Te puede interesar: SAT promete congelar las siguientes tarjetas bancarias por estos motivos

La Secretaría del Trabajo aseguró que la evolución mensual muestra una consolidación clara en el último trimestre, después de los ajustes técnicos a los factores de cálculo del ingreso neto mensual, que subsecuentemente fueron ajustados para 2026, tomando en consideración los incrementos al salario mínimo para este año.

Por otra parte, la dependencia resaltó que los datos del programa piloto permitieron identificar de manera objetiva y estable a quienes dependen de este trabajo como su principal fuente de ingresos.

Entre octubre y diciembre, 77% de las personas que superaron el umbral del ingreso neto mensual fueron las mismas, lo que confirma la existencia de un grupo de trabajadoras y trabajadores para quienes la seguridad social es una condición básica de protección.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV