Pensión Mujeres Bienestar 2026: esto debes saber si ya pasó tu fecha de cobro

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar, correspondientes al primer bimestre del año (enero-febrero) ya se encuentran en proceso de dispersión por parte del Banco del Bienestar.El dinero es entregado directamente en las tarjetas bancarias de las beneficiarias, de acuerdo con el calendario oficial por letra del primer apellido, dado a conocer por la Secretaría del Bienestar. En este contexto, una duda común entre las beneficiarias es qué pasa con el dinero si no se retira el mismo día del pago.Olvidar la fecha del depósito o tener algún compromiso que impida acudir a algún cajero automático para retirar los recursos en el mismo día en que son depositados no debe ser motivo de preocupación para las beneficiarias, ya que con esto no se pierde el dinero.Esto se debe a que la tarjeta funciona como una cuenta de ahorro, por lo tanto, el monto permanece seguro en ella hasta que sea requerido.De hecho, las autoridades han reiterado el llamado para no acudir de manera anticipada a los bancos para evitar aglomeraciones.Aunque no es necesario retirar todo el dinero el mismo día de pago, es fundamental mantener activa la tarjeta, pues, de acuerdo con las Reglas de Operación del programa social, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no cobrar durante dos bimestres seguidos puede derivar en la baja definitiva del apoyo.Cabe decir que el plástico para cobrar los recursos de los programas sociales puede emplearse como cualquier otra tarjeta bancaria, por lo que puede usarse para pagar en establecimientos con terminal bancaria, como supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias, restaurantes, entre otros.El monto del programa social dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad ascendió este año a 3 mil 100 pesos, cien pesos en más en comparación con el pago del 2025.Este es un apoyo universal y solo tiene tres criterios que se deben cumplir para la incorporación:Lunes 5 de enero - AMartes 6 de enero - BMiércoles 7 de enero - CJueves 8 de enero - CViernes 9 de enero - D, E, FLunes 12 de enero - GMartes 13 de enero - GMiércoles 14 de enero - H, I, J, KJueves 15 de enero - LViernes 16 de enero - MLunes 19 de enero - MMartes 20 de enero - N, Ñ. OMiércoles 21 de enero - P, QJueves 22 de enero - RViernes 23 de enero - RLunes 26 de enero - SMartes 27 de enero - T, U, VMiércoles 28 de enero - W, X, Y, Z