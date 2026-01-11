La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) representa uno de los principales apoyos dirigidos a este sector de la población en México, ya que contar con el plástico les garantiza el acceso a diversos descuentos y otros beneficios en comercios.

Los precios especiales en productos y servicios incluyen diversos sectores, como salud, transporte, alimentos, entretenimiento, entre otros.

Además, la tarjeta Inapam acredita la identidad del titular, por lo que es útil para acceder a los programas sociales del Gobierno Federal, como la Pensión Bienestar.

Aquí te decimos la edad mínima y los otros requisitos que necesitas reunir para tramitarla.

¿Cuál es la edad mínima para tramitar la credencial Inapam?

Todos los mexicanos tienen la posibilidad de tramitar la credencial Inapam al cumplir 60 años de edad. Este procedimiento se realiza de forma presencial en los módulos de atención del instituto, que se encuentran en distintos puntos del país. Para ubicar el más cercano a tu domicilio debes acceder a la siguiente liga: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/modulos-inapam-a-nivel-nacional .

El horario de atención de los módulos Inapam es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la credencial Inapam?

Para solicitar la credencial Inapam debes reunir los siguientes documentos para presentarlos en uno de los módulos del instituto donde se llevará a cabo el procedimiento:

Acta de nacimiento legible.

Identificación Oficial Vigente (Credencial del INE, Pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (Recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

Persona de Contacto de Emergencia

Requisitos:

CURP actualizado.

Número telefónico.

Cada estado a nivel nacional, puede solicitar un requisito adicional.

