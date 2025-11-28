Pensión Bienestar: ¿Habrá un aumento en el monto de los pagos para 2026?

En el 2025, el monto de los pagos de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores aumentó de 6 mil a 6 mil 200 pesos bimestrales. Al tener esto en consideración, y con el año a punto de concluir, los beneficiarios del programa social se preguntan si esta medida se volverá a repetir el próximo año.

¿Habrá aumento de la Pensión Bienestar en 2026?

Aunque el aumento todavía no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades correspondientes, se tiene previsto que el monto de los pagos de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores sea mayor en el 2026.

La previsión se debe a que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a que el monto de la pensión para adultos a partir de los 65 años de edad siga aumentando cada año por encima de la inflación, con el objetivo de preservar su valor.

"No solo debe mantenerse, sino todo aquel que cumpla 65 años debe tener acceso y nunca debe disminuir la pensión respecto a la inflación, es decir, debe seguir creciendo para por lo menos mantenerse en la montos que hoy tiene", comentó la Mandataria en durante una conferencia en agosto de este año.

Asimismo, el aumento del pago del programa social está contemplado en el Paquete Económico 2026. Con esto, la Presidenta garantizó la permanencia del programa social.

¿Cuánto podría aumentar la Pensión Bienestar en 2026?

Con una inflación estimada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del 3.0% para ese año, se prevé que los depósitos incrementen de 186 a 200 pesos. Así, para el 2026 el pago de la Pensión Bienestar para las personas adultas mayores podría ascender a los 6 mil 400 pesos.

Esta cifra es solo un estimado, por lo que habrá que esperar un anuncio oficial por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum o de la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en los próximos días.

Cabe decir que, desde que se implementó el programa en el país, la pensión ha ido aumentando cada año.

¿Cuándo es el próximo pago de la Pensión Bienestar?

Este mes, el Banco del Bienestar realizó la dispersión de recursos económicos del bimestre noviembre-diciembre, concluyendo con la entrega de pagos del 2025. De este modo, se tiene previsto que el próximo pago se haga en enero de 2026.

MB

